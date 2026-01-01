Déployer Meilisearch en un clic.
Moteur de recherche open source développé en Rust qui fournit des résultats tolérants aux fautes de frappe en moins de 50 millisecondes.
Choisissez un forfait VPS pour Meilisearch
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Meilisearch
Meilisearch est un moteur de recherche open source ultra-rapide, écrit en Rust, qui renvoie des résultats pertinents en moins de 50 ms, avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un filtrage par facettes et un classement personnalisable — le tout via une API REST simple. Il fonctionne directement avec des paramètres par défaut intelligents, ce qui facilite l'ajout d'une recherche puissante aux boutiques e-commerce, aux sites de documentation et aux applications SaaS.
Héberger Meilisearch sur votre propre VPS vous offre un CPU et une mémoire dédiés pour des performances constantes inférieures à 50 ms sous charge, une indexation de documents illimitée à un coût fixe, et un contrôle total sur la sécurité et la configuration sans dépendre d'un service de recherche géré.
Caractéristiques principales de Meilisearch
Résultats inférieurs à 50 ms
Le moteur basé sur Rust renvoie les résultats de recherche en moins de 50 millisecondes, même sur des millions de documents.
Tolérance aux fautes de frappe intégrée
Les utilisateurs trouvent ce dont ils ont besoin même en cas de fautes de frappe — aucune configuration n'est requise pour activer la correction intelligente des fautes de frappe.
Filtrage à facettes
Des filtres et des facettes puissants permettent aux utilisateurs d'affiner les résultats de recherche par catégorie, prix, étiquette ou tout attribut personnalisé.
Simple REST API
Des SDK complets pour JavaScript, Python, PHP, Go, et plus encore, facilitent l'intégration pour n'importe quelle pile technologique.
Indexation en temps réel
Les documents sont consultables immédiatement après avoir été ajoutés, sans délai de reconstruction ni actualisation manuelle de l'index.
Pourquoi exécuter Meilisearch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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