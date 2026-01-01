Déploiement de Mayan EDMS en un clic.
Gestion de documents d'entreprise open source avec OCR, recherche en texte intégral, flux de travail, permissions basées sur les rôles et contrôle de version.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mayan EDMS
Mayan EDMS est un système de gestion de documents de niveau entreprise, gratuit et open-source, qui capture, stocke, organise et récupère les documents de votre organisation via une interface web épurée. Basé sur Django et utilisé dans les organisations de santé, juridiques, gouvernementales et financières du monde entier, Mayan offre l'OCR, la recherche en texte intégral, des flux de travail automatisés, un contrôle d'accès basé sur les rôles à granularité fine, l'historique des versions et des classeurs basés sur les métadonnées — des fonctionnalités généralement présentes dans les produits DMS commerciaux qui coûtent des milliers de dollars par poste.
L'auto-hébergement de Mayan EDMS sur votre VPS maintient chaque document, journal d'audit et flux de travail au sein de votre infrastructure plutôt que de transiter par un SaaS tiers. Les documents sont stockés chiffrés au repos, et le système de permissions riche vous permet de séparer la visibilité entre les départements, les clients ou les périmètres de conformité.
Caractéristiques principales de Mayan EDMS
OCR et recherche plein texte
L'OCR intégré extrait le texte des PDF numérisés et des images, indexant chaque mot pour une recherche plein texte instantanée dans toute la bibliothèque de documents.
Workflows automatisés
Définir des flux de travail d'approbation multi-étapes avec routage conditionnel, révision parallèle et actions déclenchées lors des transitions d'état de document.
Permissions basées sur les rôles
Le contrôle d'accès granulaire au niveau du document, du classeur et du type de métadonnées vous permet de séparer la visibilité par département, client ou portée de conformité.
Armoires et métadonnées
Organiser les documents dans des armoires hiérarchiques avec des champs de métadonnées personnalisés, des règles de classement intelligentes et un filtrage par balises pour une récupération rapide.
Historique des versions et journal d'audit
Chaque téléversement, modification, commentaire et consultation est versionné et audité, offrant une chaîne de traçabilité complète pour les exigences de conformité et réglementaires.
API REST et intégrations
Un système complet d'API REST et de webhooks facilite l'intégration de Mayan avec les plateformes CRM, ERP et de signature électronique existantes.
Pourquoi exécuter Mayan EDMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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