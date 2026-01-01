Déployer Maxun en un clic.
Plateforme no-code open-source pour transformer n'importe quel site web en flux de travail d'extraction de données structurés et automatisés.
Choisissez un forfait VPS pour Maxun
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maxun
Maxun est une plateforme de données web open source et sans code qui vous permet d'extraire, de récupérer, d'explorer et de rechercher des données sur le web sans écrire de code. Grâce à un enregistreur visuel, il vous suffit de naviguer sur un site web et Maxun transforme vos actions en un robot d'extraction réutilisable — aucune connaissance en programmation n'est requise. L'extraction basée sur l'IA vous permet de décrire en langage clair les données que vous souhaitez et de les récupérer automatiquement.
L'auto-hébergement de Maxun sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données récupérées, la planification et les intégrations. La plateforme prend en charge l'exportation vers Google Sheets, Airtable et les webhooks, et inclut un SDK et une CLI complets pour les développeurs qui souhaitent aller plus loin. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et MinIO pour le stockage des fichiers, vous offrant une configuration complète et prête pour la production.
Caractéristiques principales de Maxun
Enregistreur sans code
Enregistrez vos actions de navigation une seule fois et Maxun les convertit en un robot d'extraction reproductible — aucun code n'est requis.
Extraction de données par IA
Décrivez les données que vous souhaitez en langage naturel et laissez l'extraction alimentée par les LLM les localiser et les structurer pour vous.
Exploration du Web
Explorer des sites web entiers automatiquement, en découvrant et en extrayant le contenu de chaque page pertinente dans le périmètre défini.
Exécutions planifiées
Configurez les robots pour qu'ils s'exécutent selon un calendrier et livrent des données structurées actualisées à la destination de votre choix, sans intervention manuelle.
Intégrations flexibles
Exportez les données extraites directement vers Google Sheets, Airtable ou tout point de terminaison webhook grâce à la prise en charge de l'intégration intégrée.
Pourquoi exécuter Maxun sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.