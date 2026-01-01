Déployer Matomo en un clic.
Plateforme d'analyse web open-source de premier plan, utilisée par plus d'un million de sites web, avec une pleine propriété des données et conforme au RGPD.
Choisissez un forfait VPS pour Matomo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Matomo
Matomo est la première plateforme d'analyse web open-source au monde, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative axée sur la confidentialité à Google Analytics, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B, tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicité bloqueraient les scripts d'analyse cloud.
L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, pas de frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, l'HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer les données des visiteurs à des fournisseurs externes.
Caractéristiques principales de Matomo
Propriété complète des données
Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — aucun partage avec des tiers, aucun profilage par des réseaux publicitaires et aucun accès des fournisseurs à vos analyses.
Conformité RGPD
Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données simplifient la conformité réglementaire.
Suivi des conversions
Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution tout au long du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère des conversions.
Cartes thermiques et Enregistrements de sessions
Voyez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce aux cartes thermiques visuelles et aux sessions de navigation enregistrées.
Analyse e-commerce
Suivez les revenus, la performance des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.
Sites web illimités
Suivez autant de sites web que vous le souhaitez à partir d'une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.
Pourquoi exécuter Matomo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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