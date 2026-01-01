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Plateforme d'analyse web open-source de premier plan, utilisée par plus d'un million de sites web, avec une pleine propriété des données et conforme au RGPD.

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KVM 2
21,99
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Matomo

Matomo est la première plateforme d'analyse web open-source au monde, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative axée sur la confidentialité à Google Analytics, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B, tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicité bloqueraient les scripts d'analyse cloud.

L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, pas de frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, l'HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer les données des visiteurs à des fournisseurs externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Matomo

Propriété complète des données

Toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure — aucun partage avec des tiers, aucun profilage par des réseaux publicitaires et aucun accès des fournisseurs à vos analyses.

Conformité RGPD

Les contrôles de confidentialité intégrés, la gestion du consentement et les outils d'anonymisation des données simplifient la conformité réglementaire.

Suivi des conversions

Mesurez les objectifs, les entonnoirs et l'attribution tout au long du parcours de vos visiteurs pour comprendre ce qui génère des conversions.

Cartes thermiques et Enregistrements de sessions

Voyez où les utilisateurs cliquent, défilent et hésitent grâce aux cartes thermiques visuelles et aux sessions de navigation enregistrées.

Analyse e-commerce

Suivez les revenus, la performance des produits, l'abandon de panier et la valeur vie client grâce à des rapports e-commerce dédiés.

Sites web illimités

Suivez autant de sites web que vous le souhaitez à partir d'une seule instance Matomo, sans frais par site ni mises à niveau de forfait.

Pourquoi exécuter Matomo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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