Matomo est la première plateforme d'analyse web open-source au monde, utilisée par plus d'un million de sites web dans plus de 190 pays. En tant qu'alternative axée sur la confidentialité à Google Analytics, elle offre des analyses détaillées des visiteurs, le suivi des conversions, des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des tests A/B, tout en conservant 100 % de vos données sur votre propre infrastructure. Aucun tiers ne reçoit vos données de visiteurs, et le suivi reste précis même lorsque les bloqueurs de publicité bloqueraient les scripts d'analyse cloud.

L'auto-hébergement de Matomo sur votre VPS signifie des sites web illimités, pas de frais par visiteur, et une conformité totale avec le RGPD, l'HIPAA et d'autres réglementations sur la résidence des données — ce qui en fait la plateforme d'analyse de choix pour les organisations qui ne peuvent pas envoyer les données des visiteurs à des fournisseurs externes.