Déployer Mathesar en une installation en un clic.
Interface open source de type feuille de calcul pour explorer et modifier des bases de données PostgreSQL sans écrire de SQL.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mathesar
Mathesar est une application web open-source qui superpose une interface de type feuille de calcul à n'importe quelle base de données PostgreSQL. Au lieu de remplacer votre base de données, elle se connecte directement en utilisant les rôles et permissions natifs de PostgreSQL, de sorte que chaque utilisateur voit exactement les données auxquelles il est autorisé à accéder — sans qu'une couche d'identité distincte ne soit requise.
L'auto-hébergement de Mathesar maintient vos données sous votre contrôle tout en offrant aux membres de l'équipe non techniques un moyen d'interroger, de filtrer et de modifier des enregistrements via une interface de grille familière. Les développeurs conservent un accès complet au schéma Postgres sous-jacent, ce qui signifie que Mathesar fonctionne avec vos outils existants plutôt que de les remplacer.
Caractéristiques principales de Mathesar
Édition de type feuille de calcul
Parcourir, filtrer, trier et modifier les lignes de n'importe quelle table via une grille familière — aucun client SQL ou de base de données n'est nécessaire.
Générateur de requêtes visuel
Créez des requêtes avec des jointures, des agrégations et des filtres via une interface pointer-cliquer qui reste synchronisée avec votre schéma Postgres.
Contrôle d'accès natif
Mathesar utilise de vrais rôles et permissions PostgreSQL, ainsi, ce que les utilisateurs peuvent voir et modifier est toujours régi par les propres règles de sécurité de votre base de données.
Importation et exportation CSV
Téléchargez des fichiers CSV ou TSV directement dans des tableaux, ou exportez n'importe quelle vue vers une feuille de calcul pour une analyse hors ligne.
Formulaires de données partageables
Créez des formulaires de saisie simples qui permettent aux collaborateurs d'ajouter des lignes à un tableau sans exposer l'interface complète de la base de données.
Pourquoi exécuter Mathesar sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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