Déployer Marimo en une installation en un clic.
Notebook Python réactif avec réexécution automatique des cellules, support SQL et format de fichier pure-Python compatible avec Git.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Marimo
Marimo est un notebook Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des notebooks Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, afin que votre notebook reflète toujours l'état actuel des données. Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables en version, révisables dans les pull requests, et exécutables comme des scripts Python standards ou déployés comme des applications web autonomes.
L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de notebook persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour garder l'analyse privée.
Caractéristiques principales de Marimo
Exécution réactive
Les cellules se réexécutent automatiquement lorsque leurs dépendances changent, éliminant les bugs d'état obsolète qui rendent les notebooks traditionnels peu fiables.
Format compatible avec Git
Les Notebooks sont stockés sous forme de fichiers Python purs, ce qui les rend comparables, révisables dans les PR et exécutables depuis la ligne de commande.
Support SQL intégré
Interrogez les bases de données et les dataframes avec SQL directement dans les notebooks sans bibliothèques supplémentaires ni configuration.
Éléments d'interface utilisateur interactifs
Ajoutez des curseurs, des listes déroulantes, des tableaux et d'autres widgets interactifs pour transformer les carnets d'analyse en applications web partageables.
Éditeur moderne
L'autocomplétion, la mise en forme, la mise en évidence des erreurs et un visualiseur de dataframe accélèrent l'écriture et le débogage de Python.
Pourquoi exécuter Marimo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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