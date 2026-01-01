Marimo est un notebook Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des notebooks Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, afin que votre notebook reflète toujours l'état actuel des données. Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables en version, révisables dans les pull requests, et exécutables comme des scripts Python standards ou déployés comme des applications web autonomes.

L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de notebook persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour garder l'analyse privée.