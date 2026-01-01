Déployer MariaDB en un clic.
Base de données relationnelle open source et alternative directe à MySQL, plébiscitée par des millions de déploiements dans le monde entier.
Choisissez un forfait VPS pour MariaDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MariaDB
MariaDB est l'une des bases de données relationnelles les plus largement déployées au monde, créée par les développeurs originaux de MySQL pour rester en permanence open source. Elle offre une conformité ACID complète, une compatibilité MySQL, plusieurs moteurs de stockage et des fonctionnalités d'entreprise comme Galera Cluster pour une haute disponibilité — ce qui en fait une base solide pour les applications web, les plateformes SaaS et les charges de travail de données de toute taille.
Exécuter MariaDB sur votre propre VPS vous offre des ressources de base de données dédiées, un contrôle direct sur la configuration et l'optimisation, ainsi qu'un serveur de base de données partagé accessible à toutes vos applications — sans la surcharge et la tarification par ressource des services de bases de données gérées.
Caractéristiques principales de MariaDB
Compatibilité MySQL
Un remplacement transparent pour MySQL signifie que les applications, pilotes et outils existants fonctionnent sans modification de code.
Transactions ACID
Le support transactionnel complet avec InnoDB garantit l'intégrité des données pour les applications qui ne peuvent pas se permettre un état incohérent.
Galera Cluster
Réplication multi-maître intégrée pour les déploiements à haute disponibilité qui nécessitent des opérations de base de données sans interruption.
Moteurs de stockage multiples
Choisissez parmi InnoDB, Aria, ColumnStore, et d'autres pour adapter le moteur de stockage à chaque type de charge de travail.
JSON & Données spatiales
Le type de données JSON natif et les index spatiaux prennent en charge les modèles de données d'application modernes parallèlement aux données relationnelles traditionnelles.
Pourquoi exécuter MariaDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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