Déployer MantisBT en une installation en un clic.
Traqueur de bugs open-source pour les équipes logicielles afin de consigner les anomalies, de gérer les demandes de fonctionnalités et de coordonner les flux de travail des projets.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un traqueur de problèmes open-source de longue date écrit en PHP, utilisé par les équipes logicielles pour enregistrer les bugs, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de flux de travail personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.
L'auto-hébergement de MantisBT maintient les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bugs contiennent des étapes de reproduction, des données clients ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux traqueurs de problèmes commerciaux.
Caractéristiques principales de MantisBT
Workflows personnalisables
Définissez les transitions de statut, les états de résolution et les règles d'accès par projet afin que le suivi reflète la manière dont chaque équipe fait réellement progresser le travail, du signalement à la résolution.
Autorisations granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles au niveau du projet, de la catégorie et du champ maintient les problèmes sensibles visibles uniquement pour les personnes qui ont besoin de les voir.
Notifications par e-mail
Les règles de messagerie configurables informent les rapporteurs, les gestionnaires et les observateurs lorsque les problèmes changent d'état, garantissant qu'aucun défaut ou demande de fonctionnalité ne passe inaperçu.
Champs et filtres personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés arbitraires aux problèmes et enregistrez des filtres complexes sous forme de vues nommées pour trier des milliers de rapports sans perdre le contexte.
Architecture de plugin
Un vaste écosystème de plugins étend MantisBT avec l'intégration du contrôle de source, des méthodes d'authentification supplémentaires et des modules complémentaires de reporting.
API REST et SOAP
Les interfaces REST et SOAP vous permettent de scripter la création de problèmes, d'automatiser le triage et d'intégrer le traqueur avec des pipelines CI ou des outils externes.
Pourquoi exécuter MantisBT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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