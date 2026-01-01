Manticore Search est une base de données open-source puissante, conçue spécifiquement pour la recherche. Créée en 2017 dans la continuité du projet Sphinx Search, elle combine la recherche en texte intégral, la recherche de similarité vectorielle et l'analyse en temps réel dans un moteur unique — accessible via le protocole MySQL familier ou une API HTTP JSON.

Contrairement à Elasticsearch, Manticore est écrit en C++ et nécessite des ressources minimales tout en offrant d'excellentes performances de requête sur des milliards de documents. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche — pas de frais par requête, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et pas de surcharge JVM.