Déployer Manticore Search en un clic.
Base de données de recherche open source haute performance avec recherche en texte intégral, recherche vectorielle et prise en charge du protocole MySQL.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Manticore Search
Manticore Search est une base de données open-source puissante, conçue spécifiquement pour la recherche. Créée en 2017 dans la continuité du projet Sphinx Search, elle combine la recherche en texte intégral, la recherche de similarité vectorielle et l'analyse en temps réel dans un moteur unique — accessible via le protocole MySQL familier ou une API HTTP JSON.
Contrairement à Elasticsearch, Manticore est écrit en C++ et nécessite des ressources minimales tout en offrant d'excellentes performances de requête sur des milliards de documents. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche — pas de frais par requête, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et pas de surcharge JVM.
Caractéristiques principales de Manticore Search
Recherche en texte intégral
Plus de 20 opérateurs de recherche incluant la correspondance floue, la racinisation et la lemmatisation pour une récupération précise du texte intégral à travers de vastes collections de documents.
Compatible MySQL
Connectez-vous à l'aide de n'importe quel client MySQL, ORM ou outil de BI — aucun nouveau SDK n'est requis, et les outils MySQL existants fonctionnent immédiatement.
Recherche vectorielle
L'index vectoriel HNSW intégré permet la recherche de similarité sémantique et les requêtes hybrides par mots-clés et vecteurs sans base de données vectorielle séparée.
Indexation en temps réel
Les documents deviennent consultables immédiatement après leur insertion, sans délai de reconstruction d'index, ce qui maintient les résultats à jour dans les ensembles de données dynamiques.
Stockage en colonnes
Le format en colonnes accélère les analyses, les agrégations et la recherche à facettes sur de grands ensembles de données avec une faible surcharge mémoire.
Pourquoi exécuter Manticore Search sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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