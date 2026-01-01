Déployer Maintenant en un clic.
Surveillance Docker et Kubernetes sans configuration avec la santé des conteneurs, les vérifications des points de terminaison, les certificats et une page d'état publique.
Choisissez un forfait VPS pour Maintenant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maintenant
Maintenant est un outil de surveillance unifié open-source qui remplace plusieurs outils auto-hébergés à la fois. Déployez un seul conteneur et il découvre automatiquement chaque charge de travail sur votre hôte, suivant l'état des conteneurs, l'utilisation des ressources, les points de terminaison HTTP et TCP, les certificats TLS, les mises à jour d'images et les risques de sécurité réseau à partir d'un tableau de bord alimenté par Go.
Conçu pour les auto-hébergeurs et les petites équipes, Maintenant est livré sous forme d'un seul binaire soutenu par SQLite, sans base de données externe ni expéditeur de journaux requis. Il est délibérément livré sans authentification intégrée et est destiné à être placé derrière votre proxy inverse existant, afin que vous conserviez une seule couche d'identité sur votre pile tout en possédant chaque métrique, ligne de journal et alerte sans tarification par hôte ou par métrique.
Caractéristiques principales de Maintenant
Découverte automatique de conteneurs
Détecte chaque conteneur Docker et charge de travail Kubernetes dès son démarrage, avec les changements d'état, les boucles de redémarrage et le streaming des journaux inclus.
Vérifications des points de terminaison et des battements de cœur
Définit des moniteurs de battement de cœur HTTP, TCP et cron via des étiquettes Docker avec des seuils de défaillance et de récupération configurables.
Suivi des certificats TLS
Importe automatiquement les certificats à partir des points de terminaison HTTPS surveillés et alerte 30, 14, 7, 3 et 1 jour avant l'expiration.
Métriques de ressources
Affiche en temps réel l'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau et les E/S disque par conteneur, avec des alertes de seuil temporisées pour réduire le bruit.
Mettre à jour les renseignements
Analyse les registres OCI pour comparer les condensats d'images afin que vous sachiez exactement quelles charges de travail ont des versions plus récentes en attente.
Page de statut publique
Agrège la gravité des moniteurs en une page d'état en temps réel alimentée par des événements envoyés par le serveur pour les clients et les coéquipiers.
Pourquoi exécuter Maintenant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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