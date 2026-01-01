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Outil léger de test d'e-mails qui capture les messages SMTP et les affiche dans une boîte de réception basée sur un navigateur.

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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Mailpit

Mailpit est un outil open source de test et de débogage d'e-mails conçu pour les développeurs. Il exécute un serveur SMTP intégré qui intercepte tous les e-mails sortants de vos applications et affiche les messages capturés dans une boîte de réception web propre et consultable — sans jamais envoyer de courrier à de vrais destinataires. Cela permet de tester en toute sécurité les flux de notification par e-mail, d'itérer sur les modèles d'e-mail et de vérifier les configurations SMTP dans les environnements de développement et de staging.

Mailpit est le remplaçant moderne et activement maintenu de MailHog (qui n'est plus maintenu). Il est livré sous la forme d'un seul binaire léger avec un stockage de messages rapide basé sur SQLite, une recherche plein texte, le rendu d'e-mails HTML, une API REST et une authentification SMTP et UI optionnelle — le tout avec une empreinte mémoire négligeable.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Mailpit

Capture d'e-mail SMTP

Fonctionne comme un serveur SMTP de substitution qui intercepte les courriers sortants de toute application, empêchant l'envoi accidentel vers de vraies adresses e-mail pendant le développement.

Boîte de réception basée sur navigateur

Visualisez, recherchez et inspectez tous les messages capturés dans une interface utilisateur web réactive avec un rendu HTML complet, une vue du code source et une mise en page adaptée aux mobiles.

Accès à l'API REST

Interrogez, supprimez et gérez les messages par programmation via une API REST documentée, permettant l'intégration avec des suites de tests automatisées et des pipelines CI/CD.

Recherche en texte intégral

Recherchez dans les lignes d'objet, les adresses d'expéditeur et de destinataire, et le corps du message pour localiser rapidement des e-mails spécifiques pendant les tests.

Balises de message

Balisez automatiquement les messages par type — HTML, pièces jointes, images intégrées — pour un filtrage visuel rapide à travers de grands volumes d'e-mails de test.

Pourquoi exécuter Mailpit sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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