Déployer Mailpit en un clic.
Outil léger de test d'e-mails qui capture les messages SMTP et les affiche dans une boîte de réception basée sur un navigateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mailpit
Mailpit est un outil open source de test et de débogage d'e-mails conçu pour les développeurs. Il exécute un serveur SMTP intégré qui intercepte tous les e-mails sortants de vos applications et affiche les messages capturés dans une boîte de réception web propre et consultable — sans jamais envoyer de courrier à de vrais destinataires. Cela permet de tester en toute sécurité les flux de notification par e-mail, d'itérer sur les modèles d'e-mail et de vérifier les configurations SMTP dans les environnements de développement et de staging.
Mailpit est le remplaçant moderne et activement maintenu de MailHog (qui n'est plus maintenu). Il est livré sous la forme d'un seul binaire léger avec un stockage de messages rapide basé sur SQLite, une recherche plein texte, le rendu d'e-mails HTML, une API REST et une authentification SMTP et UI optionnelle — le tout avec une empreinte mémoire négligeable.
Caractéristiques principales de Mailpit
Capture d'e-mail SMTP
Fonctionne comme un serveur SMTP de substitution qui intercepte les courriers sortants de toute application, empêchant l'envoi accidentel vers de vraies adresses e-mail pendant le développement.
Boîte de réception basée sur navigateur
Visualisez, recherchez et inspectez tous les messages capturés dans une interface utilisateur web réactive avec un rendu HTML complet, une vue du code source et une mise en page adaptée aux mobiles.
Accès à l'API REST
Interrogez, supprimez et gérez les messages par programmation via une API REST documentée, permettant l'intégration avec des suites de tests automatisées et des pipelines CI/CD.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans les lignes d'objet, les adresses d'expéditeur et de destinataire, et le corps du message pour localiser rapidement des e-mails spécifiques pendant les tests.
Balises de message
Balisez automatiquement les messages par type — HTML, pièces jointes, images intégrées — pour un filtrage visuel rapide à travers de grands volumes d'e-mails de test.
Pourquoi exécuter Mailpit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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