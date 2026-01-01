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L'outil ultime auto-hébergé de suivi de l'entretien et du carburant des véhicules pour maintenir votre flotte en parfait état.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LubeLogger

LubeLogger est une plateforme de gestion dédiée aux passionnés d'automobile, aux propriétaires de flottes et à toute personne souhaitant suivre méticuleusement la santé de son véhicule. En auto-hébergeant LubeLogger, vous créez un registre privé et permanent de chaque vidange, réparation et plein de carburant pour chaque véhicule que vous possédez — sans accès tiers et sans frais d'abonnement.

Contrairement aux feuilles de calcul génériques ou aux applications mobiles financées par la publicité, LubeLogger offre une interface spécialisée conçue pour les subtilités de l'entretien automobile, avec des rappels basés sur le kilométrage, des analyses de consommation de carburant et le stockage des reçus, gardant l'ensemble de votre flotte organisé en un seul endroit.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LubeLogger

Suivi de l'historique des services

Tenez un registre détaillé de chaque tâche de réparation et d'entretien effectuée sur vos véhicules, avec les dates, les coûts et les notes.

Analyse de la consommation de carburant

Suivez votre consommation de carburant et vos coûts au fil du temps grâce à des calculs automatiques de MPG et des graphiques de dépenses.

Stockage de documents

Téléchargez et stockez des copies numériques de reçus, de documents d'immatriculation et de cartes d'assurance pour un accès instantané.

Rappels intelligents

Recevez des alertes pour les vidanges d'huile à venir, les rotations de pneus et les inspections en fonction du kilométrage ou du calendrier de votre véhicule.

Pourquoi exécuter LubeLogger sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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