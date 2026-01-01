Déployer LubeLogger en une installation en un clic.
L'outil ultime auto-hébergé de suivi de l'entretien et du carburant des véhicules pour maintenir votre flotte en parfait état.
Choisissez un forfait VPS pour LubeLogger
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LubeLogger
LubeLogger est une plateforme de gestion dédiée aux passionnés d'automobile, aux propriétaires de flottes et à toute personne souhaitant suivre méticuleusement la santé de son véhicule. En auto-hébergeant LubeLogger, vous créez un registre privé et permanent de chaque vidange, réparation et plein de carburant pour chaque véhicule que vous possédez — sans accès tiers et sans frais d'abonnement.
Contrairement aux feuilles de calcul génériques ou aux applications mobiles financées par la publicité, LubeLogger offre une interface spécialisée conçue pour les subtilités de l'entretien automobile, avec des rappels basés sur le kilométrage, des analyses de consommation de carburant et le stockage des reçus, gardant l'ensemble de votre flotte organisé en un seul endroit.
Caractéristiques principales de LubeLogger
Suivi de l'historique des services
Tenez un registre détaillé de chaque tâche de réparation et d'entretien effectuée sur vos véhicules, avec les dates, les coûts et les notes.
Analyse de la consommation de carburant
Suivez votre consommation de carburant et vos coûts au fil du temps grâce à des calculs automatiques de MPG et des graphiques de dépenses.
Stockage de documents
Téléchargez et stockez des copies numériques de reçus, de documents d'immatriculation et de cartes d'assurance pour un accès instantané.
Rappels intelligents
Recevez des alertes pour les vidanges d'huile à venir, les rotations de pneus et les inspections en fonction du kilométrage ou du calendrier de votre véhicule.
Pourquoi exécuter LubeLogger sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.