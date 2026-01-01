Déployer Locust en un clic.
Framework de test de charge Python scriptable pour simuler des utilisateurs concurrents avec un tableau de bord web en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Locust
Locust est un outil de test de charge open-source basé sur Python qui permet aux équipes d'ingénierie de définir le comportement des utilisateurs en code Python simple et de rejouer des millions de requêtes simultanées contre n'importe quelle cible HTTP ou de protocole personnalisé. Contrairement aux outils axés sur l'interface graphique, les scénarios Locust sont des scripts versionnés, ce qui facilite l'examen, la paramétrisation et l'intégration des tests dans les pipelines CI/CD.
L'interface utilisateur web intégrée affiche le débit en direct, les percentiles de temps de réponse et les taux d'erreur pendant l'exécution des tests, et vous permet d'augmenter ou de diminuer le nombre d'utilisateurs en temps réel sans redémarrer. L'auto-hébergement de Locust sur votre VPS maintient le trafic de test et les identifiants hors de l'infrastructure SaaS tierce et vous permet de co-localiser le générateur de charge à proximité du système cible afin de minimiser la latence réseau artificielle.
Caractéristiques principales de Locust
Fichiers Locust Python
Rédigez des scénarios de test sous forme de classes Python simples avec un accès complet à la bibliothèque standard et aux paquets tiers, permettant le contrôle de version et l'intégration CI.
Tableau de bord web en temps réel
Surveillez les requêtes par seconde, les percentiles de temps de réponse et les taux d'échec en direct dans votre navigateur, et ajustez le nombre d'utilisateurs simultanés sans arrêter le test.
Génération de charge répartie
Ajoutez des nœuds de travail pour coordonner la charge provenant de plusieurs machines, permettant une mise à l'échelle jusqu'à des millions d'utilisateurs simultanés, avec des statistiques agrégées collectées de manière centralisée.
Prise en charge de tout protocole
Testez les API REST, les WebSockets, gRPC et les protocoles TCP personnalisés en étendant la classe User de base avec n'importe quelle bibliothèque Python.
Mode CI sans interface graphique
Exécutez des tests de manière non interactive avec des seuils de réussite/échec configurables sur les taux d'échec et la latence pour bloquer automatiquement les déploiements dans votre pipeline.
Pourquoi exécuter Locust sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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