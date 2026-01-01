Locust est un outil de test de charge open-source basé sur Python qui permet aux équipes d'ingénierie de définir le comportement des utilisateurs en code Python simple et de rejouer des millions de requêtes simultanées contre n'importe quelle cible HTTP ou de protocole personnalisé. Contrairement aux outils axés sur l'interface graphique, les scénarios Locust sont des scripts versionnés, ce qui facilite l'examen, la paramétrisation et l'intégration des tests dans les pipelines CI/CD.

L'interface utilisateur web intégrée affiche le débit en direct, les percentiles de temps de réponse et les taux d'erreur pendant l'exécution des tests, et vous permet d'augmenter ou de diminuer le nombre d'utilisateurs en temps réel sans redémarrer. L'auto-hébergement de Locust sur votre VPS maintient le trafic de test et les identifiants hors de l'infrastructure SaaS tierce et vous permet de co-localiser le générateur de charge à proximité du système cible afin de minimiser la latence réseau artificielle.