Déployer Lightdash en un clic.
Plateforme BI open-source construite autour de dbt qui transforme instantanément vos modèles de données en tableaux de bord et graphiques.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lightdash
Lightdash est une plateforme de business intelligence open-source conçue pour fonctionner nativement avec dbt (data build tool). Au lieu de reconstruire les définitions de métriques au sein d'un outil de BI, Lightdash lit vos modèles dbt, tests et documentations existants pour générer automatiquement une interface d'exploration et une couche de métriques — conservant la logique d'analyse sous contrôle de version dans le code, là où elle doit être. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord, exécuter des requêtes ad hoc et planifier des livraisons de rapports sans dupliquer le travail déjà effectué dans leur projet dbt.
Contrairement aux outils de BI généralistes, l'approche de Lightdash basée sur une source unique de vérité signifie que lorsqu'un modèle dbt change, tous les graphiques construits dessus se mettent à jour automatiquement. L'auto-hébergement de Lightdash donne aux équipes d'analyse un contrôle total sur leur infrastructure de données sans acheminer les résultats des requêtes via des plateformes cloud tierces.
Caractéristiques principales de Lightdash
couche de métriques dbt-native
Lightdash lit les modèles dbt, les tests et la documentation YAML existants pour générer une interface utilisateur d'exploration, éliminant le besoin de redéfinir les métriques dans un outil de BI séparé.
Explorateur SQL ad hoc
Exécutez des requêtes ad hoc sur votre entrepôt de données directement depuis le navigateur, avec les définitions de colonnes et les résultats de tests extraits automatiquement des métadonnées dbt.
Livraison de rapports planifiée
Configurez des instantanés de tableau de bord récurrents, livrés par e-mail ou Slack selon un calendrier, afin de tenir les parties prenantes informées sans exportations ni téléchargements manuels.
Copilote de données IA
Posez des questions sur vos données en langage naturel et obtenez des suggestions de graphiques alimentées par la couche de métriques déjà définie dans votre projet dbt.
Analyses versionnées
Les définitions d'analyse se trouvent dans le code dbt, aux côtés de vos modèles de données, ce qui rend les modifications de graphiques et de métriques révisables, comparables et déployables via les flux de travail Git standards.
Pourquoi exécuter Lightdash sur Hostinger
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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