Déployer LibreNMS en une installation en un clic.
Système de surveillance réseau piloté par la communauté, à découverte automatique, avec une prise en charge SNMP avancée pour des milliers de modèles d'appareils.
Choisissez un forfait VPS pour LibreNMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreNMS
LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'intégralité de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de topologie sans frais de licence par appareil.
L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.
Caractéristiques principales de LibreNMS
Auto-découverte SNMP
Découvrez automatiquement les appareils et leurs interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP, sans inventaire manuel.
Prise en charge étendue des appareils
Livré avec la prise en charge de milliers de modèles de périphériques réseau, de serveurs et d'appareils IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, et bien d'autres.
Alertes et notifications
Définissez des règles avec des alertes basées sur des modèles et envoyez-les par e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks et plus de 80 transports.
Facturation et bande passante
Suivez le trafic par port avec des rapports de facturation au 95e centile pour les circuits et les interfaces client, idéal pour les FAI et les fournisseurs de services gérés.
API et intégrations
API REST complète ainsi que des intégrations de premier ordre avec Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, et des cartes basées sur OpenStreetMap.
Sondage distribué
Le service de répartition met à l'échelle le sondage sur plusieurs conteneurs de travail, maintenant les grands réseaux réactifs sans intervalles manqués.
Pourquoi exécuter LibreNMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.