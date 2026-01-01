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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LibreNMS

LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'intégralité de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de topologie sans frais de licence par appareil.

L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LibreNMS

Auto-découverte SNMP

Découvrez automatiquement les appareils et leurs interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP, sans inventaire manuel.

Prise en charge étendue des appareils

Livré avec la prise en charge de milliers de modèles de périphériques réseau, de serveurs et d'appareils IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, et bien d'autres.

Alertes et notifications

Définissez des règles avec des alertes basées sur des modèles et envoyez-les par e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks et plus de 80 transports.

Facturation et bande passante

Suivez le trafic par port avec des rapports de facturation au 95e centile pour les circuits et les interfaces client, idéal pour les FAI et les fournisseurs de services gérés.

API et intégrations

API REST complète ainsi que des intégrations de premier ordre avec Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, et des cartes basées sur OpenStreetMap.

Sondage distribué

Le service de répartition met à l'échelle le sondage sur plusieurs conteneurs de travail, maintenant les grands réseaux réactifs sans intervalles manqués.

Pourquoi exécuter LibreNMS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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