LDAP Account Manager (LAM) est une interface web mature et open-source pour l'administration des comptes stockés dans un annuaire LDAP. Au lieu de modifier des fichiers LDIF ou de se débattre avec les commandes ldapsearch et ldapmodify, les administrateurs gèrent les utilisateurs Unix et Samba, les groupes, les hôtes, les entrées DHCP, les comptes Kopano et les extensions Asterisk via un navigateur. LAM comprend les schémas LDAP les plus courants prêts à l'emploi et fournit des éditeurs adaptés à chaque type.

Ce modèle regroupe LAM avec un serveur d'annuaire OpenLDAP afin que l'ensemble de la pile d'identité s'exécute sur un seul VPS derrière Traefik HTTPS. L'auto-hébergement de LAM conserve les identifiants d'annuaire, les appartenances aux groupes et les données d'identité au sein de votre propre infrastructure, sans dépendre de fournisseurs d'identité tiers ni de frais SaaS par utilisateur.