Déployer LanguageTool en une installation en un clic.
Correcteur open source de grammaire, de style et d'orthographe pour plus de 25 langues, proposé sous forme d'API REST privée auto-hébergée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LanguageTool
LanguageTool est un serveur de relecture open-source complet qui détecte les erreurs de grammaire, de style, de ponctuation et d'orthographe dans plus de 25 langues via une simple API HTTP RESTful. Il va bien au-delà de la simple vérification orthographique pour détecter des problèmes grammaticaux complexes, ce qui en fait une alternative respectueuse de la vie privée aux services de grammaire basés sur le cloud comme Grammarly.
Il s'agit d'un service uniquement API, sans interface utilisateur web traditionnelle. Les clients — extensions de navigateur, plugins LibreOffice, éditeurs de code et applications personnalisées — pointent vers votre URL de déploiement et appellent directement le point de terminaison /v2/check. L'auto-hébergement signifie que le contenu écrit ne quitte jamais votre infrastructure, ce qui est essentiel pour les documents juridiques, médicaux ou commerciaux sensibles.
Caractéristiques principales de LanguageTool
Prise en charge de plus de 25 langues
Vérifiez la grammaire et le style en anglais, espagnol, français, allemand, portugais, néerlandais, polonais et bien d'autres langues à partir d'un seul service.
Vérification grammaticale approfondie
Détectez les erreurs grammaticales complexes, les problèmes de style et les mots confus que les simples correcteurs orthographiques ne détectent pas.
Intégration de l'API REST
Intégrez la vérification grammaticale à n'importe quelle application, CMS ou éditeur grâce à un point de terminaison HTTP /v2/check simple.
Modèles de langage N-grammes
Activer les modèles n-grammes optionnels pour une détection significativement améliorée des mots et expressions couramment confondus.
Ressources configurables
Ajustez la taille du tas Java lors du déploiement pour équilibrer l'utilisation de la mémoire et le débit en fonction de votre volume de requêtes attendu.
Pourquoi exécuter LanguageTool sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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