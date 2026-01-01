LakeFS est une plateforme de versioning de données open source qui applique des workflows de type Git aux lacs de données. Elle permet aux équipes de créer des branches pour l'expérimentation de données isolée, de valider des instantanés reproductibles et de fusionner les modifications de manière atomique — le tout sans dupliquer les données. LakeFS fonctionne nativement avec AWS S3, Azure Blob Storage et Google Cloud Storage tout en exposant une API entièrement compatible S3, de sorte que les outils existants ne nécessitent aucune modification.

L'auto-hébergement de LakeFS sur votre VPS donne aux équipes de données et de ML un contrôle total sur leur infrastructure de versioning de données. Que vous ayez besoin d'expériences d'apprentissage automatique reproductibles, d'environnements de staging sécurisés pour les pipelines ETL, ou de la capacité à annuler une mauvaise ingestion de données, LakeFS apporte aux opérations de données la même confiance que Git apporte au code.