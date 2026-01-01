Déployer LakeFS en un clic.
Gestion de versions open source de type Git pour votre lac de données, apportant le branchement et la validation au stockage d'objets.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LakeFS
LakeFS est une plateforme de versioning de données open source qui applique des workflows de type Git aux lacs de données. Elle permet aux équipes de créer des branches pour l'expérimentation de données isolée, de valider des instantanés reproductibles et de fusionner les modifications de manière atomique — le tout sans dupliquer les données. LakeFS fonctionne nativement avec AWS S3, Azure Blob Storage et Google Cloud Storage tout en exposant une API entièrement compatible S3, de sorte que les outils existants ne nécessitent aucune modification.
L'auto-hébergement de LakeFS sur votre VPS donne aux équipes de données et de ML un contrôle total sur leur infrastructure de versioning de données. Que vous ayez besoin d'expériences d'apprentissage automatique reproductibles, d'environnements de staging sécurisés pour les pipelines ETL, ou de la capacité à annuler une mauvaise ingestion de données, LakeFS apporte aux opérations de données la même confiance que Git apporte au code.
Caractéristiques principales de LakeFS
Branchement de données à la Git
Créez des branches de données isolées pour l'expérimentation ou la pré-production sans dupliquer les objets, en utilisant le branchement à copie zéro reposant uniquement sur les métadonnées.
Commits reproductibles
Validez des instantanés de données à tout moment afin que les expériences d'apprentissage automatique et les exécutions de pipelines puissent être reproduites exactement à partir d'un état de données connu.
Fusions atomiques
Fusionner les branches de données vers la branche principale atomiquement, garantissant que les consommateurs en aval voient toujours un ensemble de données cohérent et complet.
API compatible S3
LakeFS expose un point de terminaison entièrement compatible S3, ainsi Spark, Pandas et d'autres outils se connectent sans aucune modification de code.
Restauration des données
Revenez instantanément à n'importe quel commit précédent pour récupérer des suppressions accidentelles ou d'une mauvaise ingestion de données en quelques secondes.
Pourquoi exécuter LakeFS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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