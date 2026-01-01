Déployer KitchenOwl en une installation en un clic.
Liste de courses partagée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas auto-hébergés qui maintiennent tout le foyer synchronisé depuis n'importe quel appareil.
Choisissez un forfait VPS pour KitchenOwl
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec KitchenOwl
KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée de liste de courses, de recettes et de planification de repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes sauvegardées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones au magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.
L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS permet de conserver les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible utilisation des ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.
Caractéristiques principales de KitchenOwl
Listes de courses partagées
Listes de courses synchronisées en temps réel sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables afin que tout le monde voie la même liste pendant les achats ou la planification.
Recettes et planification des repas
Enregistrer des recettes (ou les importer depuis des URL), planifier des repas sur un calendrier, et générer automatiquement une liste de courses à partir des recettes sélectionnées.
Suivi du garde-manger
Suivez les articles que vous avez déjà afin que la planification des repas puisse les soustraire de la liste de courses générée et éviter les achats en double.
Plusieurs foyers
Gérez des foyers séparés sur une seule instance, chacun avec des listes, des recettes et des membres isolés pour les maisons partagées ou la famille élargie.
Applications iOS et Android
Les applications mobiles propriétaires se connectent à votre instance auto-hébergée pour des mises à jour rapides des listes, des achats hors ligne et la saisie d'articles de type code-barres.
Suggestions intelligentes
Les suggestions d'articles et le tri en fonction des allées accélèrent la création de listes en apprenant les articles que votre foyer a tendance à acheter ensemble.
Pourquoi exécuter KitchenOwl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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