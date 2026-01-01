KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée de liste de courses, de recettes et de planification de repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes sauvegardées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones au magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.

L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS permet de conserver les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible utilisation des ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.