Déployer KeeWeb en un clic.
Gestionnaire de mots de passe open source, basé sur le web, entièrement compatible avec les bases de données KeePass.
Choisissez un forfait VPS pour KeeWeb
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec KeeWeb
KeeWeb est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur et est entièrement compatible avec le format KeePass (.kdbx). Il vous permet d'ouvrir et de gérer vos coffres-forts KeePass existants directement depuis votre navigateur sans aucun plugin ni client natif — votre coffre-fort reste sous votre contrôle sur votre propre stockage.
L'auto-hébergement de KeeWeb sur votre VPS signifie que vous pouvez accéder à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, tout en gardant l'application elle-même privée et indépendante des services cloud tiers. Les fichiers de coffre-fort ne sont jamais envoyés à un serveur ; ils sont ouverts et déchiffrés côté client dans votre navigateur.
Caractéristiques principales de KeeWeb
Compatibilité KeePass
Ouvrez et modifiez n'importe quel fichier .kdbx créé par KeePass, KeePassXC ou toute autre application compatible KeePass sans conversion.
Sécurité côté client
Tout le déchiffrement du coffre-fort se fait dans votre navigateur — votre mot de passe maître et le contenu de votre coffre-fort ne quittent jamais votre appareil et ne touchent jamais le serveur.
Plusieurs backends de stockage
Chargez les coffres à partir de fichiers locaux, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou de tout stockage distant compatible WebDAV.
Prise en charge des plugins
Étendez KeeWeb avec des plugins communautaires pour les thèmes, les champs personnalisés, la génération d'OTP et des intégrations supplémentaires.
Accès multiplateforme
Accédez à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil avec un navigateur moderne — aucune installation native requise sur les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles.
Pourquoi exécuter KeeWeb sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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