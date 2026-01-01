Déployer Kaneo en un clic.
Outil de gestion de projet open source conçu pour la simplicité, avec des tableaux kanban, le suivi des tâches et l'intégration GitHub.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kaneo
Kaneo est une application de gestion de projet auto-hébergée qui se concentre sur la fourniture de ce dont les équipes ont besoin sans complexité inutile. Elle organise le travail à travers des projets, des tâches et des tableaux kanban, avec une collaboration en temps réel via des connexions WebSocket afin que les membres de l'équipe voient les mises à jour sans rafraîchir la page.
Contrairement aux outils de gestion de projet d'entreprise qui ajoutent des couches de fonctionnalités rarement utilisées, Kaneo est conçu autour d'une interface minimale. Il s'intègre aux dépôts GitHub pour lier les modifications de code aux tâches de projet, et prend en charge GitHub OAuth afin que les équipes puissent s'authentifier avec des comptes de développeur existants. Toutes les données de projet sont stockées dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Kaneo
Tableaux de tâches Kanban
Visualisez le travail de projet sous forme de cartes de tâches déplaçables à travers les colonnes de flux de travail, donnant à toute l'équipe une vue partagée de ce qui est en cours et de ce qui est terminé.
Intégration GitHub
Connectez les dépôts GitHub aux projets et synchronisez l'activité du code directement dans la chronologie du projet sans basculer entre les outils.
Collaboration en temps réel
Les connexions WebSocket transmettent instantanément les mises à jour du tableau à tous les membres actifs de l'équipe, de sorte que le tableau reflète toujours l'état actuel sans rafraîchissements manuels.
Connexion GitHub OAuth
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub existants, éliminant ainsi le besoin de gérer un ensemble distinct d'identifiants pour l'outil de projet.
Minime de conception
Kaneo ne propose que les fonctionnalités réellement utilisées par les équipes — projets, tâches et tableaux — sans la complexité de configuration des alternatives de niveau entreprise.
Pourquoi exécuter Kaneo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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