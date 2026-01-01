Kaneo est une application de gestion de projet auto-hébergée qui se concentre sur la fourniture de ce dont les équipes ont besoin sans complexité inutile. Elle organise le travail à travers des projets, des tâches et des tableaux kanban, avec une collaboration en temps réel via des connexions WebSocket afin que les membres de l'équipe voient les mises à jour sans rafraîchir la page.

Contrairement aux outils de gestion de projet d'entreprise qui ajoutent des couches de fonctionnalités rarement utilisées, Kaneo est conçu autour d'une interface minimale. Il s'intègre aux dépôts GitHub pour lier les modifications de code aux tâches de projet, et prend en charge GitHub OAuth afin que les équipes puissent s'authentifier avec des comptes de développeur existants. Toutes les données de projet sont stockées dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.