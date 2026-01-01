Déployer Kan en une installation en un clic.
Tableau Kanban et outil de gestion de projet open source, conçu comme une alternative à Trello privilégiant la confidentialité.
Choisissez un forfait VPS pour Kan
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kan
Kan est un tableau Kanban auto-hébergé et open-source, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de projet. Développé avec Next.js et PostgreSQL, il offre le flux de travail familier de Trello basé sur les cartes et les tableaux, sans la tarification par utilisateur ni le verrouillage des données. Les tableaux, les cartes, les étiquettes et les espaces de travail d'équipe sont tous inclus et prêts à l'emploi.
Héberger Kan sur votre propre VPS signifie que vos données de projet restent privées et sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce à la prise en charge de la connexion par e-mail/mot de passe et de plus de 20 fournisseurs OAuth — y compris Google, GitHub et Microsoft — votre équipe peut commencer à collaborer sans configuration supplémentaire.
Caractéristiques principales de Kan
Tableaux Kanban
Organisez le travail sur des tableaux et des cartes avec des étiquettes, des filtres et le glisser-déposer pour tout flux de travail d'équipe.
Espaces de travail d'équipe
Invitez des membres à des espaces de travail partagés avec des contrôles de visibilité du tableau afin que les bonnes personnes voient les bons projets.
Importation Trello
Migrez les tableaux Trello existants directement dans Kan pour préserver l'historique du projet sans saisie manuelle.
Authentification flexible
Se connecter avec e-mail/mot de passe ou l'un des 20+ fournisseurs OAuth, y compris Google, GitHub et Microsoft.
Suivi d'activité
Les journaux d'activité des fiches et les fils de commentaires conservent un historique complet de chaque modification et discussion en un seul endroit.
Pourquoi exécuter Kan sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.