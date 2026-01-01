Déployer Kafbat Kafka UI en une installation en un clic.
Interface utilisateur web open-source pour la gestion et la surveillance des clusters Apache Kafka, successeur du populaire projet Provectus kafka-ui.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI est un tableau de bord web gratuit et open source pour l'exploitation des clusters Apache Kafka. En tant que successeur communautaire de Provectus kafka-ui, il offre une interface soignée pour inspecter les brokers, gérer les sujets, parcourir les messages et suivre le décalage des groupes de consommateurs — le tout sans outils en ligne de commande. Le support multi-cluster vous permet de gérer chaque environnement Kafka à partir d'un seul panneau de contrôle.
L'auto-hébergement de Kafbat Kafka UI sur votre propre VPS maintient vos données de message et vos identifiants de cluster entièrement au sein de votre infrastructure. Ce modèle regroupe un broker Kafka à nœud unique fonctionnant en mode KRaft (aucun ZooKeeper requis), vous offrant une pile Kafka prête pour la production et disponible en un seul clic.
Caractéristiques principales de Kafbat Kafka UI
Gestion des sujets
Créez, configurez et supprimez des rubriques avec des paramètres de partitionnement et de réplication en temps réel sans toucher à la CLI de Kafka.
Navigateur de messages
Explorez les messages Kafka aux formats JSON, texte brut ou Avro avec un filtrage basé sur CEL pour identifier précisément les enregistrements dont vous avez besoin.
Surveillance des groupes de consommateurs
Surveiller les décalages des groupes de consommateurs, les affectations de partitions et les métriques de latence pour détecter les goulots d'étranglement de traitement avant qu'ils n'affectent les systèmes en aval.
Soutien multi-cluster
Connectez plusieurs clusters Kafka à un tableau de bord unique et basculez entre eux instantanément pour une visibilité centralisée sur tous les environnements.
Broker en mode KRaft
Le broker Kafka intégré fonctionne en mode KRaft — sans dépendance ZooKeeper — simplifiant le déploiement et réduisant l'empreinte opérationnelle.
Pourquoi exécuter Kafbat Kafka UI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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