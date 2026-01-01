Déployer JupyterLab en un clic.
IDE basé sur le web de nouvelle génération pour les notebooks interactifs, les terminaux et les éditeurs de code dans un environnement unifié de science des données.
Choisissez un forfait VPS pour JupyterLab
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec JupyterLab
JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible et multi-panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie au sein d'un espace de travail unique basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 noyaux de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.
Héberger JupyterLab sur un VPS offre aux data scientists et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées, sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant ainsi le cycle de réinstallation constant, fréquent avec les services de notebook cloud.
Caractéristiques principales de JupyterLab
Espace de travail unifié
Travaillez simultanément avec des notebooks, des terminaux, des éditeurs de texte et des explorateurs de fichiers dans une interface multipanneaux organisable — sans changer de contexte entre les outils.
Noyaux multilingues
Exécutez Python, R, Julia et plus de 40 autres noyaux de langage, en basculant entre eux au cours de la même session afin d'utiliser le meilleur outil pour chaque tâche.
Terminal intégré
Installez des paquets avec pip ou conda, gérez des dépôts Git et exécutez des commandes système directement depuis le navigateur sans client SSH séparé.
Collaboration en temps réel
Partagez des sessions de notebook avec vos coéquipiers pour une édition simultanée, permettant une analyse en direct en binôme et un développement collaboratif de modèles.
Écosystème d'extensions
Étendez JupyterLab avec l'intégration Git, des connecteurs de base de données, des inspecteurs de variables et des outils de visualisation grâce à une bibliothèque croissante d'extensions communautaires.
Pourquoi exécuter JupyterLab sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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