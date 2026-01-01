JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible et multi-panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie au sein d'un espace de travail unique basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 noyaux de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.

Héberger JupyterLab sur un VPS offre aux data scientists et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées, sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant ainsi le cycle de réinstallation constant, fréquent avec les services de notebook cloud.