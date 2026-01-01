Déployer Jump en un clic.
Une page d'accueil auto-hébergée et une page d'état en temps réel qui vous donnent un accès instantané à tous vos sites préférés depuis un tableau de bord unique et élégant.
Choisissez un forfait VPS pour Jump
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jump
Jump est une page de démarrage légère et auto-hébergée, ainsi qu'un moniteur de statut en temps réel, conçu pour organiser tous vos liens importants en un seul endroit. Construit avec PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ou dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.
Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des tags, la recherche au clavier avec des moteurs de recherche configurables, et l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.
Caractéristiques principales de Jump
Surveillance de l'état en temps réel
Jump vérifie la disponibilité de chaque site sur votre tableau de bord et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous sachiez instantanément si un service est en panne.
Docker Découverte automatique
Listez automatiquement les conteneurs Docker en cours d'exécution comme entrées de tableau de bord en utilisant les étiquettes de conteneur, maintenant votre page d'accueil synchronisée avec votre infrastructure sans mises à jour manuelles.
Organisation par étiquettes
Regroupez les sites avec des balises et naviguez entre les pages thématiques, en gardant vos liens les plus utilisés visibles sur l'écran d'accueil tandis que les listes plus longues restent soigneusement catégorisées.
Recherche pilotée par le clavier
Ouvrez la barre de recherche multi-moteurs avec Ctrl+Maj+/ et recherchez sur Google, DuckDuckGo, Bing, ou tout autre moteur personnalisé sans avoir à utiliser la souris.
Arrière-plans personnalisés et Météo
Utilisez vos propres images d'arrière-plan ou connectez Unsplash pour des paysages aléatoires, et ajoutez une clé API Open Weather Map pour afficher l'heure locale et les conditions météorologiques actuelles.
Aucune base de données requise
Jump fonctionne comme un conteneur unique sans base de données externe, ce qui le rend extrêmement facile à déployer, sauvegarder et déplacer entre les serveurs.
Pourquoi exécuter Jump sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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