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Une page d'accueil auto-hébergée et une page d'état en temps réel qui vous donnent un accès instantané à tous vos sites préférés depuis un tableau de bord unique et élégant.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Jump

Jump est une page de démarrage légère et auto-hébergée, ainsi qu'un moniteur de statut en temps réel, conçu pour organiser tous vos liens importants en un seul endroit. Construit avec PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ou dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.

Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des tags, la recherche au clavier avec des moteurs de recherche configurables, et l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Jump

Surveillance de l'état en temps réel

Jump vérifie la disponibilité de chaque site sur votre tableau de bord et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous sachiez instantanément si un service est en panne.

Docker Découverte automatique

Listez automatiquement les conteneurs Docker en cours d'exécution comme entrées de tableau de bord en utilisant les étiquettes de conteneur, maintenant votre page d'accueil synchronisée avec votre infrastructure sans mises à jour manuelles.

Organisation par étiquettes

Regroupez les sites avec des balises et naviguez entre les pages thématiques, en gardant vos liens les plus utilisés visibles sur l'écran d'accueil tandis que les listes plus longues restent soigneusement catégorisées.

Recherche pilotée par le clavier

Ouvrez la barre de recherche multi-moteurs avec Ctrl+Maj+/ et recherchez sur Google, DuckDuckGo, Bing, ou tout autre moteur personnalisé sans avoir à utiliser la souris.

Arrière-plans personnalisés et Météo

Utilisez vos propres images d'arrière-plan ou connectez Unsplash pour des paysages aléatoires, et ajoutez une clé API Open Weather Map pour afficher l'heure locale et les conditions météorologiques actuelles.

Aucune base de données requise

Jump fonctionne comme un conteneur unique sans base de données externe, ce qui le rend extrêmement facile à déployer, sauvegarder et déplacer entre les serveurs.

Pourquoi exécuter Jump sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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