Jump est une page de démarrage légère et auto-hébergée, ainsi qu'un moniteur de statut en temps réel, conçu pour organiser tous vos liens importants en un seul endroit. Construit avec PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ou dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.

Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des tags, la recherche au clavier avec des moteurs de recherche configurables, et l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.