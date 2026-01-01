Déploiement de jsreport en un clic.
Plateforme de reporting JavaScript auto-hébergée pour générer des documents PDF, Excel et DOCX à partir de modèles HTML via une API REST.
Choisissez un forfait VPS pour jsreport
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec jsreport
jsreport est un serveur de reporting open-source qui génère des documents commerciaux de qualité production à partir de modèles HTML. Les équipes de développement l'utilisent comme un service partagé que toute application de l'organisation peut appeler via une API REST — en transmettant des données JSON et en recevant une réponse PDF, une feuille de calcul Excel, un DOCX ou HTML formatée sans aucune logique de rendu dans l'application appelante. Les modèles sont écrits en HTML et CSS standard en utilisant Handlebars ou d'autres moteurs pris en charge, de sorte que tout développeur web peut les créer et les maintenir sans apprendre un DSL propriétaire.
L'auto-hébergement de jsreport conserve les documents générés — factures, contrats, états financiers — sur une infrastructure que vous contrôlez, sans envoyer de données commerciales sensibles à un service de rendu tiers. Pas de frais par document et pas de limites d'utilisation.
Caractéristiques principales de jsreport
Plusieurs formats de sortie
Générez des fichiers PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML à partir du même modèle, en changeant le format via un paramètre d'API sans avoir à maintenir des conceptions distinctes.
Rendu de l'API REST
Chaque modèle est un point de terminaison POST — les applications transmettent des données JSON et reçoivent le document rendu en retour, dissociant la logique de rapport du code de l'application.
Designer basé sur navigateur
Concevez, prévisualisez et testez des modèles de rapport directement dans le navigateur à l'aide de l'éditeur web intégré sans changer d'outil.
Planification des rapports
Programmez des rapports pour qu'ils s'exécutent automatiquement à intervalles fixes et livrez-les par e-mail ou stockez le résultat, éliminant ainsi les exportations manuelles récurrentes.
Gestion des versions de modèles
Suivez chaque modification apportée à un modèle grâce à l'historique des versions intégré et revenez à n'importe quelle version précédente sans avoir à maintenir un VCS séparé.
Pourquoi exécuter jsreport sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.