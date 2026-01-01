Joomla est un système de gestion de contenu (CMS) open source mature, avec plus de 100 millions de téléchargements, qui propulse aussi bien des blogs personnels et des portails communautaires que des applications d'entreprise et des sites gouvernementaux. Sa gestion avancée des utilisateurs, son support multilingue intégré pour plus de 75 langues et ses milliers d'extensions en font l'une des plateformes CMS les plus flexibles du marché.

Héberger Joomla sur votre propre VPS vous offre des ressources dédiées, un contrôle total de la configuration PHP et MySQL, et aucune restriction liée à l'hébergement partagé. Ainsi, votre site peut évoluer avec votre audience sans performances imprévisibles ni frais par visiteur.