Déployer Joomla en un clic.
CMS open source puissant pour la création de sites web dynamiques, de portails et d'applications web avec support multilingue.
Choisissez un forfait VPS pour Joomla
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Joomla
Joomla est un système de gestion de contenu (CMS) open source mature, avec plus de 100 millions de téléchargements, qui propulse aussi bien des blogs personnels et des portails communautaires que des applications d'entreprise et des sites gouvernementaux. Sa gestion avancée des utilisateurs, son support multilingue intégré pour plus de 75 langues et ses milliers d'extensions en font l'une des plateformes CMS les plus flexibles du marché.
Héberger Joomla sur votre propre VPS vous offre des ressources dédiées, un contrôle total de la configuration PHP et MySQL, et aucune restriction liée à l'hébergement partagé. Ainsi, votre site peut évoluer avec votre audience sans performances imprévisibles ni frais par visiteur.
Caractéristiques principales de Joomla
Multilingue intégré
Gérez le contenu dans plus de 75 langues nativement — aucun plugin tiers n'est nécessaire, ce qui le rend idéal pour les entreprises et organisations internationales.
Contrôle d'accès avancé
Définissez des autorisations granulaires avec plusieurs groupes d'utilisateurs et des niveaux d'accès, vous permettant de contrôler précisément qui peut créer, modifier ou publier du contenu.
Des milliers d'extensions
Étendez Joomla avec des templates, des composants, des modules et des plugins depuis le répertoire des extensions Joomla pour ajouter toutes les fonctionnalités dont votre site a besoin.
Outils SEO intégrés
Générez des URL conviviales, des méta-descriptions et des sitemaps prêts à l'emploi pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche sans plugins supplémentaires.
Gestion des versions du contenu
Suivez chaque modification apportée aux articles et revenez à n'importe quelle version précédente, protégeant votre contenu des modifications accidentelles ou des révisions indésirables.
Pourquoi exécuter Joomla sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.