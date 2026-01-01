Déployer Jenkins en un clic.
Serveur d'automatisation open source pour la création de pipelines CI/CD avec plus de 1 800 intégrations de plugins.
Choisissez un forfait VPS pour Jenkins
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jenkins
Jenkins est le principal serveur d'automatisation open-source au monde, auquel des millions d'équipes de développement font confiance pour alimenter leurs pipelines d'intégration continue et de livraison continue. Avec plus de 1 800 plugins, Jenkins s'intègre à pratiquement tous les outils de développement logiciel moderne — de Git et GitHub à Docker, Kubernetes, AWS, et au-delà.
L'auto-hébergement de Jenkins sur votre propre VPS vous offre des ressources de build dédiées sans facturation à la minute, sans limites de temps d'exécution, et un contrôle total sur votre environnement de build. Installez n'importe quel SDK, compilateur ou dépendance dont vos projets ont besoin sans rencontrer de restrictions de plateforme.
Caractéristiques principales de Jenkins
Pipeline en tant que code
Définissez des workflows CI/CD dans un Jenkinsfile versionné, rendant votre automatisation reproductible et révisable à côté de votre code d'application.
1 800+ plugins
Intégrez Jenkins avec GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack, et pratiquement n'importe quel outil dont votre flux de travail de développement dépend.
Compilations distribuées
Répartissez les builds sur plusieurs agents pour une exécution parallèle, réduisant considérablement le temps de retour sur les grandes suites de tests.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérer l'accès de l'équipe avec des autorisations granulaires, prenant en charge les fournisseurs d'authentification LDAP, Active Directory, OAuth et SAML.
Compilations planifiées & déclenchées
Déclenchez des builds selon des planifications cron, des webhooks Git, des achèvements de tâches en amont, ou des validations manuelles pour s'adapter à n'importe quel workflow de publication.
Pourquoi exécuter Jenkins sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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