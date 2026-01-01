Déployer iTop en installation en un clic.
Plateforme ITSM et CMDB open source pour gérer les services informatiques, l'infrastructure et les flux de travail de support.
Choisissez un forfait VPS pour iTop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec iTop
iTop (Portail des Opérations Informatiques) est une plateforme de gestion des services informatiques entièrement open source et basée sur le web, conçue autour des meilleures pratiques ITIL. Elle combine une puissante base de données de gestion de la configuration (CMDB) avec des modules de centre d'assistance, de gestion des incidents, des problèmes, des changements et des services — le tout dans une application auto-hébergée.
Contrairement aux outils ITSM SaaS qui facturent par agent, l'auto-hébergement d'iTop sur votre propre VPS donne à votre équipe informatique un contrôle total sur vos données, votre personnalisation et vos intégrations. Vous pouvez étendre iTop grâce aux modules complémentaires de l'iTop Hub pour l'adapter à vos flux de travail opérationnels spécifiques.
Caractéristiques principales de iTop
CMDB intégrée
Suivez tous les actifs informatiques et leurs relations dans une base de données entièrement personnalisable avec une analyse d'impact graphique.
Incident et centre d'assistance
Gérez les tickets d'assistance avec suivi des SLA, notifications aux utilisateurs et une piste d'audit complète de chaque action effectuée.
Gestion du changement
Planifiez et approuvez les changements avec des flux de travail structurés qui maintiennent votre environnement informatique stable et traçable.
Catalogue de services
Définissez et gérez les offres de services, les contrats et les objectifs de SLA pour l'ensemble de votre organisation informatique.
Extensible via des modules complémentaires
Développez iTop avec des extensions communautaires et commerciales depuis le iTop Hub sans modifier le code source.
Pourquoi exécuter iTop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.