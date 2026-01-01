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Plateforme PSA open-source pour les MSP, couvrant la documentation informatique, la gestion des tickets, la facturation et la gestion des clients dans un seul système.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ITFlow

ITFlow est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) gratuite et open-source, conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés. Elle consolide la documentation informatique, la gestion des tickets de support, la facturation, la gestion des clients et la surveillance de l'infrastructure en un seul système auto-hébergé — éliminant ainsi l'ensemble dispersé d'outils distincts que la plupart des MSP utilisent pour leurs opérations quotidiennes.

L'auto-hébergement d'ITFlow sur un VPS donne à votre entreprise la pleine propriété de chaque dossier client, identifiant et document financier, sans frais de licence par technicien ni données détenues par des fournisseurs SaaS tiers. Lors du premier accès, un assistant de configuration vous guide dans la création de votre profil d'entreprise et de votre compte administrateur avant que le système ne soit disponible pour le travail client.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ITFlow

Pôle de documentation informatique

Centralisez les actifs clients, les identifiants, les domaines, les certificats SSL et la documentation réseau dans une base de connaissances structurée et consultable.

Billetterie et centre d'assistance

Gérer les tickets de support de la création à la résolution grâce à la conversion des e-mails en tickets, au suivi des SLA et à l'enregistrement du temps des techniciens.

Facturation et encaissement

Générez des devis, envoyez des factures, suivez les dépenses et surveillez les revenus depuis un tableau de bord comptable intégré, sans outil de facturation séparé.

Alertes de domaine et SSL

Surveille automatiquement les dates d'expiration des domaines clients et des certificats SSL et envoie des alertes avant que les renouvellements ne deviennent critiques.

Portail client

Les clients se connectent à un portail en libre-service personnalisé pour consulter leurs tickets ouverts, leurs documents partagés et leurs factures.

Suivi des fournisseurs et des licences

Enregistrez les licences logicielles, les contacts fournisseurs et les dates de renouvellement avec les actifs clients auxquels ils sont associés.

Pourquoi exécuter ITFlow sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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