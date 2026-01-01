Déploiement d'outils IT en un clic.
Collection d'utilitaires pour développeurs auto-hébergée — encodeurs, formateurs, générateurs de hachage et outils réseau dans une seule interface.
Choisissez un forfait VPS pour IT Tools
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec IT Tools
IT Tools rassemble des dizaines d'utilitaires essentiels pour les développeurs, les administrateurs système et les professionnels de l'informatique dans une interface web unique et épurée. Des formateurs JSON et décodeurs JWT aux calculateurs de sous-réseau et générateurs de mots de passe, chaque outil fonctionne entièrement dans le navigateur afin que les données sensibles ne quittent jamais votre appareil.
L'auto-hébergement d'IT Tools sur un VPS offre à votre équipe une boîte à outils privée et toujours disponible sans dépendre des services en ligne publics. C'est particulièrement précieux dans les organisations ayant des politiques de sécurité interdisant l'utilisation d'outils web tiers ou dans des environnements avec un accès internet sortant restreint.
Caractéristiques principales de IT Tools
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent directement dans le navigateur — les données sensibles telles que les jetons, les hachages et les certificats n'atteignent jamais le serveur.
Outils de cryptographie et de hachage
Générer des hachages MD5, SHA et bcrypt, créer des UUID, décoder des jetons JWT et travailler avec Base64 et HMAC sans quitter l'interface.
Formateurs de code
Embellissez et minifiez instantanément JSON, SQL, XML, CSS et JavaScript pour nettoyer la sortie des API, des journaux ou des pipelines de build.
Utilitaires réseau
Calculateurs de sous-réseaux IPv4 et IPv6, vérificateurs de ports et outils de recherche d'adresses MAC pour les tâches quotidiennes d'administration réseau.
Générateurs et Convertisseurs
Génération de mots de passe forts, lorem ipsum, conversion de dates, conversion d'unités et conversion de bases dans une interface unique et consultable.
Pourquoi exécuter IT Tools sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.