InsForge est une plateforme backend tout-en-un, open-source, conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments constitutifs dont les applications modernes ont besoin — authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèles LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter par programme.

L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS maintient les comptes utilisateurs, les données d'application et les fichiers téléchargés sous votre contrôle total, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans verrouillage propriétaire. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.