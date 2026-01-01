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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec InsForge

InsForge est une plateforme backend tout-en-un, open-source, conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments constitutifs dont les applications modernes ont besoin — authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèles LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter par programme.

L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS maintient les comptes utilisateurs, les données d'application et les fichiers téléchargés sous votre contrôle total, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans verrouillage propriétaire. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de InsForge

Agent IA natif

Le serveur MCP intégré met à disposition l'authentification, la base de données, le stockage et les fonctions en tant qu'outils que les agents de codage IA peuvent appeler directement lors de la création de votre application.

PostgreSQL avec API automatique

PostgREST intégré transforme instantanément votre schéma en une API REST versionnée avec sécurité au niveau des lignes, vous permettant ainsi de livrer des points de terminaison sans écrire de code passe-partout.

Authentification intégrée

L'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que les fournisseurs OAuth (Google, GitHub, Discord, et plus encore), sont prêts à être intégrés à votre client avec un seul appel SDK.

Fonctions Edge sur Deno

Écrivez des fonctions TypeScript sans serveur qui s'exécutent sur un runtime Deno en bac à sable avec un accès direct à la base de données et à la couche de stockage.

Stockage compatible S3

Téléchargez, servez et gérez les permissions des fichiers via une couche de stockage compatible S3 qui fonctionne localement sur disque ou avec n'importe quel compartiment S3.

Passerelle de modèle unifié

La passerelle compatible OpenAI permet à votre application d'appeler plusieurs fournisseurs de LLM via une seule interface API, avec un suivi d'utilisation et une rotation des clés gérés de manière centralisée.

Pourquoi exécuter InsForge sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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