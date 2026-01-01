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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec InfluxDB 2

InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles conçue spécifiquement qui gère l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et l'alerte au sein d'une seule application. Construit sur le moteur de stockage TSM avec le langage de requête Flux, il offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, ainsi qu'une interface utilisateur web moderne — éliminant le besoin d'intégrer des outils séparés comme Grafana ou Kapacitor pour les workflows d'observabilité de base.

L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine les coûts de tarification par point de données et les coûts de sortie de données courants dans les offres de cloud géré. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de InfluxDB 2

Langage de requête Flux

Flux est un langage de script fonctionnel conçu spécifiquement pour les données de séries temporelles, permettant des transformations, des agrégations et des jointures multi-sources en une seule requête.

Interface utilisateur Web intégrée

L'interface intégrée comprend un générateur de requêtes visuel, un éditeur de tableaux de bord et un explorateur de données, ainsi aucun outil de visualisation externe n'est nécessaire pour commencer.

Alertes intégrées

Configurez les seuils et les contrôles de surveillance directement dans InfluxDB 2 avec des points de terminaison de notification pour Slack, PagerDuty, les webhooks HTTP, et plus encore.

Moteur de tâches

Planifiez les scripts Flux pour le sous-échantillonnage, les transformations ETL et l'agrégation de données sans tâches cron externes ni services de pipeline distincts.

Contrôle d'accès basé sur les jetons

Les jetons de lecture/écriture granulaires, définis pour des compartiments spécifiques, permettent un contrôle d'accès granulaire pour plusieurs équipes et applications partageant une seule instance.

Pourquoi exécuter InfluxDB 2 sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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