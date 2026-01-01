Déployer InfluxDB 2 en un clic.
Plateforme unifiée de séries chronologiques combinant base de données, visualisation, alertes et traitement des données dans une seule application.
Choisissez un forfait VPS pour InfluxDB 2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec InfluxDB 2
InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles conçue spécifiquement qui gère l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et l'alerte au sein d'une seule application. Construit sur le moteur de stockage TSM avec le langage de requête Flux, il offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, ainsi qu'une interface utilisateur web moderne — éliminant le besoin d'intégrer des outils séparés comme Grafana ou Kapacitor pour les workflows d'observabilité de base.
L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine les coûts de tarification par point de données et les coûts de sortie de données courants dans les offres de cloud géré. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.
Caractéristiques principales de InfluxDB 2
Langage de requête Flux
Flux est un langage de script fonctionnel conçu spécifiquement pour les données de séries temporelles, permettant des transformations, des agrégations et des jointures multi-sources en une seule requête.
Interface utilisateur Web intégrée
L'interface intégrée comprend un générateur de requêtes visuel, un éditeur de tableaux de bord et un explorateur de données, ainsi aucun outil de visualisation externe n'est nécessaire pour commencer.
Alertes intégrées
Configurez les seuils et les contrôles de surveillance directement dans InfluxDB 2 avec des points de terminaison de notification pour Slack, PagerDuty, les webhooks HTTP, et plus encore.
Moteur de tâches
Planifiez les scripts Flux pour le sous-échantillonnage, les transformations ETL et l'agrégation de données sans tâches cron externes ni services de pipeline distincts.
Contrôle d'accès basé sur les jetons
Les jetons de lecture/écriture granulaires, définis pour des compartiments spécifiques, permettent un contrôle d'accès granulaire pour plusieurs équipes et applications partageant une seule instance.
Pourquoi exécuter InfluxDB 2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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