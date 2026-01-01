Déployer imgproxy en une installation en un clic.
Serveur de traitement d'images à la volée, rapide et sécurisé, qui redimensionne, convertit et optimise les images via de simples requêtes basées sur des URL.
Choisissez un forfait VPS pour imgproxy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec imgproxy
imgproxy est un serveur autonome haute performance pour le traitement d'images à la volée. Au lieu d'écrire du code de manipulation d'images dans votre application ou de payer des frais SaaS par transformation, vous déployez imgproxy une seule fois et transformez les images via des paramètres d'URL. Redimensionnez, recadrez, convertissez, ajoutez des filigranes et optimisez les images en créant une URL — aucune modification de votre stockage d'images ou de votre pipeline de livraison n'est requise.
Basé sur libvips, imgproxy traite les images significativement plus rapidement qu'ImageMagick avec une consommation de mémoire inférieure. Il prend en charge les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF, et bien d'autres, avec une sélection automatique du format pour le meilleur rapport qualité/taille. L'auto-hébergement vous offre des transformations d'images illimitées à un coût VPS fixe, sans tarification par requête.
Caractéristiques principales de imgproxy
Traitement basé sur l'URL
Transformez des images en créant une URL — sans modification de code, sans refonte du pipeline d'images et sans SDK à installer dans votre application.
Conversion de format
Servir automatiquement WebP ou AVIF aux navigateurs qui les prennent en charge, en revenant à JPEG ou PNG pour les clients plus anciens.
Prise en charge du stockage cloud
Récupérez les images source directement depuis S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou n'importe quelle URL HTTP sans copier les fichiers sur le serveur.
Protection contre les bombes d'images
Des limites intégrées sur la résolution de la source et la taille du fichier empêchent les attaques de décompression qui pourraient épuiser la mémoire du serveur.
Signature d'URL
Les signatures cryptographiques d'URL empêchent l'utilisation non autorisée de votre instance imgproxy comme proxy d'image public à usage général.
Pourquoi exécuter imgproxy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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