Déployer Hugo en un clic.
Le générateur de sites statiques le plus rapide du monde pour la création de sites de documentation, de blogs et de portfolios.
Choisissez un forfait VPS pour Hugo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hugo
Hugo est le générateur de sites statiques le plus rapide au monde, écrit en Go et capable de construire des sites web complets en quelques millisecondes. Il alimente des portails de documentation, des sites marketing, des blogs personnels et des propriétés web d'entreprise pour des équipes allant des développeurs individuels aux grandes organisations comme Kubernetes, Netlify et Let's Encrypt.
L'auto-hébergement de Hugo sur votre propre VPS vous offre un environnement de développement persistant accessible de n'importe où — idéal pour les équipes distribuées, les pipelines de build automatisés et les environnements de staging. L'architecture de votre site, la configuration de votre thème et votre contenu sont toujours disponibles via SSH sans dépendre d'aucun service d'hébergement tiers.
Caractéristiques principales de Hugo
Temps de compilation en millisecondes
Hugo construit même de grands sites avec des milliers de pages en moins d'une seconde, considérablement plus rapide que les générateurs basés sur JavaScript.
Zéro dépendances
Hugo est livré sous forme de binaire unique sans dépendances d'exécution, éliminant les conflits de version et simplifiant les pipelines de déploiement.
Pipeline d'actifs intégré
Traitement d'image natif, regroupement JavaScript, compilation Sass et prise en charge de TailwindCSS sans outils de build supplémentaires.
Serveur de rechargement en direct
Le serveur de développement intégré reflète instantanément les modifications de contenu et de conception, accélérant l'itération pendant le développement du site.
Support multilingue
L'i18n natif avec un contenu, des URL et des menus par langue simplifie la création de sites multilingues sans plugins.
Pourquoi exécuter Hugo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.