Déploiement de HortusFox en un clic.
Système de gestion des plantes auto-hébergé pour cataloguer, planifier les routines d'entretien et organiser votre jardin en privé.
Choisissez un forfait VPS pour HortusFox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HortusFox
HortusFox est une application web conçue spécifiquement pour les passionné(e)s de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des rappels d'entretien récurrents pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration de données météorologiques aide les jardiniers en extérieur à aligner les plannings d'entretien avec les conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.
L'auto-hébergement de HortusFox sur votre VPS garantit que des années de registres de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne peut interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.
Caractéristiques principales de HortusFox
Rappels de soins
Programmez des tâches récurrentes pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage afin qu'aucune plante ne soit oubliée, même avec un emploi du temps d'entretien chargé.
Organisation basée sur la localisation
Attribuez des plantes à des pièces spécifiques ou à des espaces extérieurs pour filtrer rapidement votre collection et gérer chaque zone indépendamment.
Intégration Météo
Connectez les données météorologiques locales pour adapter automatiquement l'entretien des plantes d'extérieur aux conditions de pluie et de température.
Reconnaissance des plantes
Identifiez les espèces inconnues à partir de photos directement dans l'application, en ajoutant les données d'espèces confirmées à votre catalogue sans quitter HortusFox.
Gestion des stocks
Suivez les pots, les engrais, les outils et les fournitures en même temps que vos plantes, afin que les ressources de jardinage soient toujours inventoriées.
Chat collaboratif
Le chat de groupe intégré permet aux foyers et aux équipes de coordonner les responsabilités d'entretien des plantes sans applications de messagerie distinctes.
Pourquoi exécuter HortusFox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.