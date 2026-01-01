HortusFox est une application web conçue spécifiquement pour les passionné(e)s de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des rappels d'entretien récurrents pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration de données météorologiques aide les jardiniers en extérieur à aligner les plannings d'entretien avec les conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.

L'auto-hébergement de HortusFox sur votre VPS garantit que des années de registres de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne peut interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.