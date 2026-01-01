Déployer Hoppscotch avec une installation en un clic.
Plateforme de développement d'API open source prenant en charge REST, GraphQL, WebSocket et la collaboration d'équipe en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hoppscotch
Hoppscotch est une plateforme moderne et légère de développement et de test d'API qui couvre l'intégralité du cycle de vie des API — de la création et du test des requêtes à la documentation et au partage des collections avec votre équipe. Elle prend en charge REST, GraphQL, WebSocket, les événements envoyés par le serveur (Server-Sent Events) et WebRTC dans une interface unique, avec des variables d'environnement, des scripts de pré-requête et des options d'authentification avancées, y compris OAuth 2.0.
L'auto-hébergement de Hoppscotch sur votre VPS maintient toutes les clés API, les charges utiles de requête et les données de l'espace de travail de l'équipe entièrement sur votre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations de confidentialité des données des clients API basés sur le cloud tout en supprimant les coûts d'abonnement par siège à mesure que votre équipe s'agrandit.
Caractéristiques principales de Hoppscotch
Test multi-protocole
Testez les connexions REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events et WebRTC à partir d'une interface unifiée unique.
Espaces de travail d'équipe
Partagez des collections et collaborez en temps réel avec vos coéquipiers à travers des espaces de travail partagés sans quitter votre infrastructure privée.
Authentification avancée
La prise en charge intégrée d'OAuth 2.0, des jetons Bearer, de l'authentification de base et des clés API couvre pratiquement tous les schémas d'authentification.
Variables d'environnement
Basculez instantanément entre les environnements de développement, de staging et de production sans modifier manuellement les paramètres de requête.
Gestion des collections
Organisez les requêtes en collections versionnées avec prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats Postman et OpenAPI.
Pourquoi exécuter Hoppscotch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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