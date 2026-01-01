Déployer Homebox en un clic.
Système d'inventaire domestique auto-hébergé pour suivre, organiser et gérer vos biens personnels en toute confidentialité.
Choisissez un forfait VPS pour Homebox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homebox
Homebox est un système d'inventaire et d'organisation conçu spécifiquement pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent structurer leurs effets personnels. Il vous permet de cataloguer des articles avec des photos, des champs personnalisés et des balises de localisation, tout en suivant les garanties, les dates d'achat et les valeurs pour la documentation d'assurance. L'étiquetage par code QR facilite l'identification et la localisation des articles dans les différentes pièces ou espaces de stockage.
L'auto-hébergement de Homebox sur votre VPS maintient les données d'inventaire sensibles — y compris les détails sur les biens de valeur et l'historique des achats — entièrement privées, sans frais d'abonnement, sans limites de stockage et sans risque qu'un service tiers n'interrompe votre accès aux données.
Caractéristiques principales de Homebox
Étiquetage des codes QR
Générer et scanner des codes QR pour une identification rapide des articles, réduisant le temps de recherche dans les grandes collections et les espaces de stockage.
Suivi de garantie
Enregistrez les dates d'achat, les garanties et les reçus avec des alertes d'expiration afin de ne jamais manquer une période de réclamation.
Organisation basée sur la localisation
Attribuez des articles à des pièces spécifiques ou à des zones de stockage et recherchez par emplacement pour tout trouver instantanément.
Suivi de la valeur et des assurances
Enregistrer les valeurs des biens et générer des rapports pour la documentation d'assurance habitation et le calcul de la valeur nette.
Ménages multi-utilisateurs
Partagez votre inventaire avec les membres de votre famille, en attribuant des autorisations pour gérer collaborativement les biens du foyer.
Pourquoi exécuter Homebox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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