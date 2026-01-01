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Une page de démarrage rapide et statique pour organiser vos liens et marque-pages les plus importants en un seul endroit.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hiccup

Hiccup est une page de démarrage statique légère et open source, conçue pour placer vos liens les plus utilisés au premier plan. Conçue comme une application React servie par Nginx, elle ne nécessite aucune base de données ni aucun backend — juste un fichier de configuration JSON que vous pouvez modifier directement ou gérer via l'éditeur de configuration intégré. Des cartes mises en avant, des catégories organisées et une barre de recherche multiprovider puissante permettent de passer très rapidement à n'importe quel signet depuis un seul onglet.

Héberger Hiccup sur votre propre VPS signifie que vos signets restent privés, se chargent instantanément à partir de fichiers statiques et restent accessibles depuis n'importe quel appareil. Avec la prise en charge des PWA, les raccourcis clavier, la gestion des liens par glisser-déposer et le mode lecture seule pour les écrans partagés, Hiccup convient aussi bien comme page de démarrage de navigateur personnelle que comme tableau de bord domestique pour les services partagés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hiccup

Recherche multi-fournisseurs

Recherchez simultanément sur Google, DuckDuckGo, Amazon et des fournisseurs personnalisés, ou accédez directement à un lien enregistré par nom ou par étiquette.

Éditeur de configuration JSON

Gérez l'intégralité de votre tableau de bord via un éditeur de configuration intégré — chargez depuis une URL ou un fichier local, prévisualisez plusieurs configurations et téléchargez des sauvegardes à tout moment.

Glisser-déposer des liens

Ajoutez ou mettez à jour les liens et les arrière-plans de carte en faisant glisser des URL ou des images depuis une autre fenêtre de navigateur directement sur n'importe quelle carte.

Navigation au clavier

La prise en charge complète des raccourcis clavier vous permet d'ouvrir des liens, d'activer/désactiver le mode d'édition et de naviguer dans le tableau de bord sans toucher la souris.

PWA et compatible mobile

Installez Hiccup en tant qu'application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès rapide, depuis l'écran d'accueil, à tous vos favoris depuis un ordinateur de bureau ou un mobile.

Pourquoi exécuter Hiccup sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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