Headroom est un middleware de compression de contexte open-source pour les agents IA et les applications basées sur les LLM. Déployé comme un proxy transparent, il se place entre votre agent et tout point de terminaison d'API compatible OpenAI, compressant automatiquement les sorties d'outils, les journaux, les fragments RAG, les fichiers et l'historique des conversations — réduisant l'utilisation des jetons de 60 à 95 % sans perte de précision dans les réponses.

Headroom s'intègre nativement avec Claude Code, Cursor et d'autres outils compatibles MCP via son interface de serveur MCP intégrée. L'auto-hébergement sur votre VPS élimine l'exposition des données à des tiers et vous donne un contrôle total sur le backend IA auquel vos agents se connectent.