Déployer Hasura GraphQL Engine en un clic.
API GraphQL et REST instantanées sur votre base de données PostgreSQL — aucun code backend requis.
Choisissez un forfait VPS pour Hasura GraphQL Engine
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hasura GraphQL Engine
Le moteur GraphQL Hasura se connecte à votre base de données PostgreSQL et génère automatiquement une API GraphQL entièrement typée en quelques secondes. Au lieu d'écrire du code de résolveur, de configurer des définitions de schéma ou de construire des couches de requête à partir de zéro, les développeurs dirigent Hasura vers une base de données et obtiennent immédiatement le filtrage, le tri, la pagination, les agrégations et les abonnements en temps réel — le tout géré via une console visuelle.
Avec plus de 32 000 étoiles GitHub et une utilisation en production dans des entreprises du monde entier, Hasura est le chemin le plus rapide de la base de données à l'API. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient vos identifiants de base de données et votre logique de requête au sein de votre infrastructure, sans frais par requête, sans coûts de sortie de données, et avec un contrôle total sur les autorisations d'accès et la limitation de débit.
Caractéristiques principales de Hasura GraphQL Engine
API GraphQL instantanées
Génère automatiquement une API GraphQL entièrement typée à partir de votre schéma PostgreSQL existant — tables, vues et relations incluses, sans aucun code de résolveur à écrire.
Abonnements en temps réel
Toute requête GraphQL peut être transformée en un abonnement en direct qui envoie des mises à jour aux clients connectés via des WebSockets à mesure que les données sous-jacentes changent.
Autorisations au niveau des lignes
Définissez des règles de contrôle d'accès granulaires par table, rôle et opération à l'aide d'un générateur de permissions par pointer-cliquer — aucun middleware personnalisé n'est nécessaire.
Mappage de point de terminaison REST
Exposez n'importe quelle requête GraphQL enregistrée en tant que point de terminaison REST nommé, donnant aux clients REST uniquement accès aux mêmes données sans couche d'API distincte.
Schémas et actions distants
Intégrez des API GraphQL externes et des services HTTP dans le schéma unifié, afin que les clients interrogent tout via un point d'accès unique.
Pourquoi exécuter Hasura GraphQL Engine sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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