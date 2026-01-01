Déployer Harness en un clic.
Plateforme de développement de bout en bout combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et les environnements de développement cloud en un seul outil.
Choisissez un forfait VPS pour Harness
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Harness
Harness Open Source est une plateforme DevOps complète qui unifie la gestion du code source, les pipelines CI/CD automatisés, les environnements de développement hébergés (Gitspaces) et les registres d'artefacts en une seule solution. En tant qu'évolution de Drone CI, il va au-delà de l'intégration continue pour offrir une plateforme complète de livraison de logiciels sous la licence Apache 2.0.
L'auto-hébergement de Harness sur votre VPS vous offre des minutes de build illimitées, un stockage d'artefacts et des membres d'équipe à un coût fixe, avec une propriété complète du code source et des données de pipeline. Pas de limitation, pas de tarification par siège et pas de verrouillage fournisseur — juste une plateforme DevOps complète fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.
Caractéristiques principales de Harness
SCM intégré
Hébergez des dépôts Git avec des workflows complets de commit, de branche, de fusion et de demande de tirage, ainsi que la révision de code, la protection de branche et l'analyse des secrets.
CI/CD prêt pour la production
Créez, testez et déployez n'importe quel langage ou framework avec des étapes de pipeline conteneurisées, des centaines de modèles réutilisables et une migration en un clic depuis GitHub Actions, GitLab CI et CircleCI.
Gitspaces Environnements de développement
Offrez aux développeurs des environnements de développement cloud prêts à l'emploi et préconfigurés, accessibles depuis VS Code, JetBrains ou le navigateur — éliminant entièrement le temps de configuration.
Registre d'artefacts
Stockez et proxifiez les images Docker, les charts Helm et les paquets personnalisés dans un registre intégré avec mise en cache en amont pour accélérer les builds et réduire les dépendances externes.
Analyse de sécurité
Détectez automatiquement les secrets et les vulnérabilités dans le code et les dépendances avant qu'ils n'atteignent la production, en appliquant des contrôles qualité à chaque exécution de pipeline.
Pourquoi exécuter Harness sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.