Déployer Halo en un clic.
CMS open source moderne pour créer des blogs, des sites web et des sites axés sur le contenu, avec une place de marché de plugins.
Choisissez un forfait VPS pour Halo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Halo
Halo est un système de gestion de contenu (CMS) moderne et entièrement open source, bâti sur Spring Boot et PostgreSQL réactif. Il propose une riche place de marché de plugins et de thèmes, un éditeur basé sur des blocs, la publication de plusieurs types de contenu et une console d'administration épurée — ce qui le rend adapté à tout, des blogs personnels aux sites web d'entreprise.
Avec plus de 39 000 étoiles sur GitHub et un développement actif, Halo est l'une des plateformes CMS auto-hébergées les plus largement adoptées. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un contrôle total sur votre contenu, l'absence de frais par publication et la flexibilité d'étendre la plateforme avec des plugins sans être limité par une formule d'abonnement.
Caractéristiques principales de Halo
Marché des plugins
Étendez Halo avec des plugins communautaires pour le SEO, les commentaires, la recherche, le partage social, et plus encore — installés directement depuis la console d'administration.
Système de thèmes
Changez ou personnalisez l'apparence de votre site avec un moteur de thème complet et une place de marché de thèmes communautaires active.
Éditeur de blocs
Créez du contenu riche avec un éditeur de blocs moderne prenant en charge les images, les intégrations, les blocs de code et les mises en page personnalisées sans toucher au HTML.
Plusieurs types de contenu
Publiez des articles, des pages et des moments (microblogs) depuis une seule plateforme, couvrant les besoins en contenu long et court.
API REST & GraphQL
Exposez votre contenu via des API intégrées pour alimenter des déploiements headless, des applications mobiles ou des intégrations tierces.
Pourquoi exécuter Halo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.