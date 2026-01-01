Halo est un système de gestion de contenu (CMS) moderne et entièrement open source, bâti sur Spring Boot et PostgreSQL réactif. Il propose une riche place de marché de plugins et de thèmes, un éditeur basé sur des blocs, la publication de plusieurs types de contenu et une console d'administration épurée — ce qui le rend adapté à tout, des blogs personnels aux sites web d'entreprise.

Avec plus de 39 000 étoiles sur GitHub et un développement actif, Halo est l'une des plateformes CMS auto-hébergées les plus largement adoptées. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un contrôle total sur votre contenu, l'absence de frais par publication et la flexibilité d'étendre la plateforme avec des plugins sans être limité par une formule d'abonnement.