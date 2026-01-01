Déployez GrowthBook en un clic.
Plateforme open source de gestion des fonctionnalités et de tests A/B avec analyse d'expériences native au data warehouse.
Choisissez un forfait VPS pour GrowthBook
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GrowthBook
GrowthBook est une plateforme open-source de gestion des indicateurs de fonctionnalité et de tests A/B qui donne aux équipes d'ingénierie et de produit un contrôle total sur leur infrastructure d'expérimentation. Elle se connecte directement à votre entrepôt de données existant — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — afin que les résultats des expérimentations soient analysés là où vos données résident déjà, sans qu'il soit nécessaire de faire transiter les événements par un service tiers.
L'auto-hébergement de GrowthBook sur votre VPS élimine la tarification par siège, maintient les configurations d'expérimentation et les données utilisateur sur votre propre infrastructure, et permet un nombre illimité de membres d'équipe et d'expérimentations à un coût d'infrastructure fixe — ce qui est essentiel pour les équipes des secteurs réglementés ou celles qui développent des produits sensibles à la confidentialité.
Caractéristiques principales de GrowthBook
Tests A/B avancés
Mener des expériences avec des méthodes statistiques bayésiennes et fréquentistes, la réduction de variance CUPED et les tests séquentiels pour parvenir à des conclusions plus rapidement et avec une plus grande précision.
Gestion des indicateurs de fonctionnalité
Ciblez les déploiements de fonctionnalités par attributs utilisateur, pourcentage ou indicateurs de prérequis, permettant des lancements progressifs et des retours en arrière instantanés sans nouveaux déploiements.
Analyse native d'entrepôt
Les métriques d'expérimentation sont calculées directement dans BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, tout en conservant les données sensibles dans votre infrastructure existante.
SDKs multilingues
Intégrez GrowthBook à n'importe quelle pile technologique grâce aux SDK officiels pour React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, et plus encore.
Éditeur d'expériences visuelles
Lancez des tests A/B sans code sur les pages web à l'aide de l'éditeur visuel, sans nécessiter de modifications techniques au code de l'application.
Pourquoi exécuter GrowthBook sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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