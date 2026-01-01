Grocy est un système de gestion domestique basé sur le web, centré sur l'inventaire alimentaire. Il suit ce que vous avez, quand cela expire et combien vous consommez, puis utilise ces données pour générer des listes de courses précises, prévenir le gaspillage et vous aider à planifier des recettes à partir des ingrédients déjà présents dans le garde-manger.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'inventaire de votre foyer restent privées, accessibles depuis chaque appareil familial, que ce soit à la maison ou au magasin, et ne sont jamais liées à un abonnement ni arrêtées par un fournisseur. La pile légère PHP et SQLite fonctionne confortablement aux côtés d'autres services, même sur un VPS modeste.