Déployer Grocy en un clic.
Application auto-hébergée de gestion de l'épicerie et du foyer, pour suivre l'inventaire des aliments, les dates de péremption et les listes de courses.
Choisissez un forfait VPS pour Grocy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grocy
Grocy est un système de gestion domestique basé sur le web, centré sur l'inventaire alimentaire. Il suit ce que vous avez, quand cela expire et combien vous consommez, puis utilise ces données pour générer des listes de courses précises, prévenir le gaspillage et vous aider à planifier des recettes à partir des ingrédients déjà présents dans le garde-manger.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'inventaire de votre foyer restent privées, accessibles depuis chaque appareil familial, que ce soit à la maison ou au magasin, et ne sont jamais liées à un abonnement ni arrêtées par un fournisseur. La pile légère PHP et SQLite fonctionne confortablement aux côtés d'autres services, même sur un VPS modeste.
Caractéristiques principales de Grocy
Suivi de la date d'expiration
Enregistrez les dates d'achat et de péremption de chaque produit afin que Grocy puisse vous alerter avant que les articles ne se gâtent, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire dans tout le foyer.
Listes de courses intelligentes
Les listes de courses sont générées automatiquement à partir des besoins des recettes et des seuils de stock minimum, afin que vous n'achetiez que ce dont vous avez réellement besoin.
Lecture de codes-barres
Scannez les codes-barres des produits depuis n'importe quel navigateur mobile pour rechercher et enregistrer instantanément des articles sans avoir à saisir manuellement les noms ou les quantités des produits.
Gestion des recettes
Enregistrez les recettes avec les quantités d'ingrédients et laissez Grocy vérifier votre stock actuel avant d'ajouter exactement ce qui manque à la liste de courses.
Intégration Domotique
Une API REST complète permet des intégrations avec Home Assistant, des applications de scanner de codes-barres et d'autres outils auto-hébergés pour un flux de travail domestique entièrement automatisé.
Pourquoi exécuter Grocy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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