Déployer Grafana Pyroscope en un clic.
Backend de profilage continu open-source qui vous aide à déboguer les problèmes de CPU, de mémoire et de latence jusqu'à une seule ligne de code.
Choisissez un forfait VPS pour Grafana Pyroscope
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger les données de profilage des applications de production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.
L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS permet de conserver les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers, tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage en fonction de votre charge de travail. Le mode binaire unique fourni exécute les composants distributeur, ingesteur, requête et compacteur dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — sans nécessiter de Kubernetes, de stockage d'objets ou de dépendances externes.
Caractéristiques principales de Grafana Pyroscope
Profilage continu
Ingérer des profils de services en cours d'exécution 24 heures sur 24 au lieu d'attendre un incident, afin de pouvoir comparer deux points temporels quelconques sur un graphique en flammes.
Soutien multilingue
SDK natifs pour Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust et .NET, ainsi que l'auto-instrumentation Grafana Alloy et eBPF pour le profilage sans code de tout binaire.
Compatible OpenTelemetry
Prend en charge les profils via le protocole OpenTelemetry et les corrèle avec les traces, métriques et journaux existants sans modifier votre pipeline de collecte.
Comparaisons de graphes de flammes
Comparez deux graphes de flammes côte à côte pour voir instantanément quelles fonctions ont régressé après un déploiement, ont mal évolué sous charge, ou se sont améliorées après une correction.
Filtrage par balises
Segmentez les profils par n'importe quel libellé — service, région, version, locataire ou dimension personnalisée — afin d'isoler la charge de travail exacte à l'origine d'une régression de performance.
Stockage binaire unique
Fonctionne par défaut comme un seul conteneur avec un stockage sur le système de fichiers local, avec des backends S3, GCS et Azure optionnels lorsque vous dépassez les capacités d'un seul nœud.
Pourquoi exécuter Grafana Pyroscope sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.