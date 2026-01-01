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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Grafana Pyroscope

Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger les données de profilage des applications de production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.

L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS permet de conserver les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers, tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage en fonction de votre charge de travail. Le mode binaire unique fourni exécute les composants distributeur, ingesteur, requête et compacteur dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — sans nécessiter de Kubernetes, de stockage d'objets ou de dépendances externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Grafana Pyroscope

Profilage continu

Ingérer des profils de services en cours d'exécution 24 heures sur 24 au lieu d'attendre un incident, afin de pouvoir comparer deux points temporels quelconques sur un graphique en flammes.

Soutien multilingue

SDK natifs pour Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust et .NET, ainsi que l'auto-instrumentation Grafana Alloy et eBPF pour le profilage sans code de tout binaire.

Compatible OpenTelemetry

Prend en charge les profils via le protocole OpenTelemetry et les corrèle avec les traces, métriques et journaux existants sans modifier votre pipeline de collecte.

Comparaisons de graphes de flammes

Comparez deux graphes de flammes côte à côte pour voir instantanément quelles fonctions ont régressé après un déploiement, ont mal évolué sous charge, ou se sont améliorées après une correction.

Filtrage par balises

Segmentez les profils par n'importe quel libellé — service, région, version, locataire ou dimension personnalisée — afin d'isoler la charge de travail exacte à l'origine d'une régression de performance.

Stockage binaire unique

Fonctionne par défaut comme un seul conteneur avec un stockage sur le système de fichiers local, avec des backends S3, GCS et Azure optionnels lorsque vous dépassez les capacités d'un seul nœud.

Pourquoi exécuter Grafana Pyroscope sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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