Déploiement de GPT-Researcher en un clic.
Agent de recherche IA autonome qui effectue des recherches sur le web profond et génère des rapports détaillés et cités en quelques minutes.
Choisissez un forfait VPS pour GPT-Researcher
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GPT-Researcher
GPT-Researcher est un agent IA autonome open-source conçu pour effectuer des recherches en ligne complètes sur n'importe quel sujet. Il utilise une approche multi-agents — un agent planificateur décompose la question en sous-requêtes, des agents chercheurs recueillent des informations auprès de dizaines de sources simultanément, et un agent rédacteur synthétise les résultats dans un rapport structuré et cité. Cette approche parallèle réduit considérablement le temps nécessaire pour produire du contenu de qualité recherche par rapport à la navigation manuelle ou aux invites LLM à requête unique.
L'auto-hébergement de GPT-Researcher vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM et les API de recherche auxquels vous vous connectez, les données traitées et la manière dont les rapports sont stockés. L'exécuter sur votre propre VPS signifie que les sujets de recherche sensibles restent sur votre infrastructure, sans limites d'utilisation de la part de services tiers hébergés.
Caractéristiques principales de GPT-Researcher
Recherche multi-agents
Les agents de sous-requêtes parallèles collectent des données auprès de dizaines de sources simultanément, produisant des rapports exhaustifs plus rapidement que tout processus de recherche mono-thread.
Rapports cités
Chaque rapport généré comprend des citations de source en ligne et une liste de références, rendant les résultats vérifiables et adaptés à un usage professionnel.
Plusieurs types de rapports
Générez des rapports de recherche, des listes de ressources, des plans ou des sorties formatées sur mesure pour correspondre au livrable exact requis par votre flux de travail.
Soutien LLM flexible
Connectez OpenAI, Anthropic, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI afin de pouvoir équilibrer le coût, la vitesse et la capacité du modèle par tâche de recherche.
Intégration de la recherche Web
Se connecte à Tavily, Google, Bing et d'autres fournisseurs de recherche pour récupérer des informations en direct et à jour, plutôt que de se fier à des données d'entraînement statiques.
Pourquoi exécuter GPT-Researcher sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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