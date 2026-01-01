Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, la gestion des tickets, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web claire, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.

L'auto-hébergement de Gogs maintient votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable des données et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail standard de push et pull Git.