Déployer Gogs en un clic.
Service Git auto-hébergé sans effort écrit en Go — léger, rapide et facile à exécuter sur n'importe quel serveur.
Choisissez un forfait VPS pour Gogs
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gogs
Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, la gestion des tickets, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web claire, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.
L'auto-hébergement de Gogs maintient votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable des données et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail standard de push et pull Git.
Caractéristiques principales de Gogs
Hébergement de dépôts Git
Gestion complète du dépôt avec navigation dans les branches, historique des commits et flux de travail des demandes de fusion dans une interface web simple.
Suivi des problèmes
Un suivi des problèmes intégré, avec des étiquettes, des jalons et des attributions, permet d'organiser le travail de projet en parallèle du code.
Accès Git SSH et HTTPS
Les développeurs poussent et tirent via SSH ou HTTPS en utilisant des clients Git standard sans aucune modification du flux de travail.
Utilisation minime des ressources
Gogs fonctionne sur du matériel à faible spécification, ce qui en fait un choix d'hébergement Git pratique pour les petits serveurs et les laboratoires personnels.
Intégrations de webhooks
La prise en charge des webhooks déclenche les systèmes CI/CD et les services externes lors des événements de push pour les pipelines de build et de déploiement automatisés.
Pourquoi exécuter Gogs sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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