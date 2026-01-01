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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gogs

Gogs (Go Git Service) est un service Git auto-hébergé conçu pour la simplicité et une utilisation minimale des ressources. Écrit en Go, il offre la gestion des dépôts, la gestion des tickets, le support wiki et l'organisation d'équipe via une interface web claire, et fonctionne efficacement même sur de petites instances VPS.

L'auto-hébergement de Gogs maintient votre code source sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis de plateformes d'hébergement externes. Ce déploiement associe Gogs à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable des données et inclut le transfert de port SSH pour les flux de travail standard de push et pull Git.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gogs

Hébergement de dépôts Git

Gestion complète du dépôt avec navigation dans les branches, historique des commits et flux de travail des demandes de fusion dans une interface web simple.

Suivi des problèmes

Un suivi des problèmes intégré, avec des étiquettes, des jalons et des attributions, permet d'organiser le travail de projet en parallèle du code.

Accès Git SSH et HTTPS

Les développeurs poussent et tirent via SSH ou HTTPS en utilisant des clients Git standard sans aucune modification du flux de travail.

Utilisation minime des ressources

Gogs fonctionne sur du matériel à faible spécification, ce qui en fait un choix d'hébergement Git pratique pour les petits serveurs et les laboratoires personnels.

Intégrations de webhooks

La prise en charge des webhooks déclenche les systèmes CI/CD et les services externes lors des événements de push pour les pipelines de build et de déploiement automatisés.

Pourquoi exécuter Gogs sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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