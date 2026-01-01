Déployer GoatCounter en un clic.
Des analyses web légères et axées sur la confidentialité qui affichent les pages vues et les informations sur les visiteurs sans suivre les données personnelles ni utiliser de cookies.
Choisissez un forfait VPS pour GoatCounter
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GoatCounter
GoatCounter est une plateforme d'analyse web simple et open source, conçue pour les développeurs qui souhaitent des données de pages vues significatives sans le coût de confidentialité des cookies de suivi ou de la collecte de données personnelles. Elle compte les pages vues, les référents, les navigateurs, les pays et les tailles d'écran — rien de plus. Aucune bannière de consentement n'est requise.
Contrairement aux plateformes d'analyse lourdes qui nécessitent plusieurs services, GoatCounter fonctionne comme un conteneur unique avec une base de données SQLite intégrée. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient toutes les données des visiteurs sous votre contrôle, totalement isolé des réseaux d'analyse tiers.
Caractéristiques principales de GoatCounter
Aucun cookie requis
Suit les pages vues sans cookies ni identifiants persistants, de sorte qu'aucune bannière de consentement n'est nécessaire en vertu du RGPD ou du PECR.
Conteneur unique léger
Fonctionne comme un seul binaire Go avec une base de données SQLite intégrée — aucun service de base de données séparé ni infrastructure complexe.
Suivi des référents et des sources
Affiche les sites, les moteurs de recherche et les campagnes qui génèrent du trafic vers vos pages sans révéler l'identité des visiteurs.
Option de statistiques publiques
Rendez éventuellement votre tableau de bord d'analyse public afin que les lecteurs puissent consulter les statistiques du site sans avoir besoin d'un compte.
Script de suivi et API
Intégrez un petit extrait JavaScript ou utilisez l'API REST pour compter les vues de page depuis n'importe quel site, SPA ou service backend.
Pourquoi exécuter GoatCounter sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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