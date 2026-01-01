GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est une plateforme d'émulation de réseau open source utilisée par les ingénieurs réseau, les étudiants et les formateurs en certifications du monde entier. Elle vous permet de construire des topologies de réseau complexes multi-fournisseurs en utilisant de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs, ainsi que des appliances virtuelles légères, le tout sans matériel physique.

L'exécution du serveur GNS3 sur un VPS maintient votre laboratoire persistant et accessible depuis n'importe quel navigateur. Les projets, les images de périphériques et les topologies sont stockés sur des volumes nommés durables afin que votre travail survive aux redémarrages de conteneurs. L'interface utilisateur web fournie se connecte directement à l'API du serveur sur le port 3080, vous offrant un éditeur de topologie complet par glisser-déposer depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil.